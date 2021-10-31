Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 17 тисяч осіб, тьма госпіталізацій

Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 17 тисяч осіб / Getty

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 430 осіб, з них - 1108 дітей і 178 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5663 особи.

Як повідомили в МОЗ, за добу 30 жовтня, в Україні померло 336 осіб. Водночас видужали 5269 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 922 302 особи;

одужало - 2 436 213 осіб;

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летальних випадків - 67 729;

проведено ПЛР-тестування - 14 426 626.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) та Дніпропетровській (2280) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 443 випадки;

Вінницька область – 363 випадки;

Волинська область – 317 випадків;

Дніпропетровська область – 1141 випадок;

Донецька область – 436 випадків;

Житомирська область – 1166 випадків;

Закарпатська область – 181 випадок;

Запорізька область – 657 випадків;

Івано-Франківська область – 582 випадки;

Київська область – 578 випадків;

Кіровоградська область – 177 випадків;

Луганська область – 204 випадки;

Львівська область – 1040 випадків;

Миколаївська область – 939 випадків;

Одеська область – 1521 випадок;

Полтавська область – 364 випадки;

Рівненська область – 412 випадків;

Сумська область – 1176 випадків;

Тернопільська область – 480 випадків;

Харківська область – 1934 випадки;

Херсонська область – 918 випадків;

Хмельницька область – 958 випадків;

Черкаська область – 275 випадків;

Чернівецька область – 487 випадків;

Чернігівська область – 681 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

30 жовтня в "червоній" зоні карантину опинилися 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.