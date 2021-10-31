Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 17 тисяч осіб, тьма госпіталізацій

Жертвами COVID-19 з початку пандемії стали 67 729 жителів України.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 430 осіб, з них - 1108 дітей і 178 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5663 особи.
Як повідомили в МОЗ, за добу 30 жовтня, в Україні померло 336 осіб. Водночас видужали 5269 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 922 302 особи;
одужало - 2 436 213 осіб;
летальних випадків - 67 729;
проведено ПЛР-тестування - 14 426 626.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) та Дніпропетровській (2280) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 443 випадки;
- Вінницька область – 363 випадки;
- Волинська область – 317 випадків;
- Дніпропетровська область – 1141 випадок;
- Донецька область – 436 випадків;
- Житомирська область – 1166 випадків;
- Закарпатська область – 181 випадок;
- Запорізька область – 657 випадків;
- Івано-Франківська область – 582 випадки;
- Київська область – 578 випадків;
- Кіровоградська область – 177 випадків;
- Луганська область – 204 випадки;
- Львівська область – 1040 випадків;
- Миколаївська область – 939 випадків;
- Одеська область – 1521 випадок;
- Полтавська область – 364 випадки;
- Рівненська область – 412 випадків;
- Сумська область – 1176 випадків;
- Тернопільська область – 480 випадків;
- Харківська область – 1934 випадки;
- Херсонська область – 918 випадків;
- Хмельницька область – 958 випадків;
- Черкаська область – 275 випадків;
- Чернівецька область – 487 випадків;
- Чернігівська область – 681 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.
30 жовтня в "червоній" зоні карантину опинилися 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.