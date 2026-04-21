Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нетверезий чоловік кинув гранати у поліцейських - є поранені

Руслана Заклінська
21 квітня 2026, 13:28
Правоохоронці затримали нападника.
Чоловік підірвав гранату під час затримання / Колаж: Главред, фото: поліція Дніпропетровщини

Що відомо:

  • На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейських
  • Постраждали п’ятеро правоохоронців
  • Чоловіка 1991 року народження затримали

У вівторок, 21 квітня, у Дніпропетровській області затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в бік поліцейських. Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро правоохоронців. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався у селі Миколаївка Синельниківського району близько 06:30 ранку. До поліції надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та заявляв, що має при собі вибухонебезпечні предмети.

відео дня

На місце прибули поліцейські Синельниківського районного управління, які розпочали переговори. Під час розмови чоловік також заявив, що нібито відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках. Правоохоронці розпочали затримання, щоб усунути загрозу.

"У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Один з них не спрацював, інший вибухнув", - повідомили в поліції.

  • Чоловік підірвав гранату на Дніпропетровщині
    Чоловік підірвав гранату на Дніпропетровщині Фото: поліція Дніпропетровської області
Унаслідок вибуху гранати поранення отримали п’ятеро правоохоронців. Усі вони дістали осколкові травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Попри поранення, правоохоронцям вдалося затримати місцевого жителя 1991 року народження. Під час огляду місця події вибухотехніки вилучили фрагменти гранат і запал до них.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини інциденту та вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Теракт у Києві - новини за темою

Як повідомляв Главред, 18 квітня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина та захоплення заручників у супермаркеті "Велмарт", які правоохоронці кваліфікували як теракт.

За даними Нацполіції, нападник не мав українського громадянства, однак його можливі зв’язки з іноземними спецслужбами наразі перевіряє СБУ. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що чоловік був уродженцем Москви, проходив службу в ЗСУ з 1992 року, зокрема в Одеській області, а у 2005 році вийшов на пенсію. З 2017 року він проживав у Бахмуті.

Після стрілянини в мережі з’явилося відео, на якому поліцейські залишають місце події, що спричинило хвилю критики. На цьому тлі керівник патрульної поліції України Євген Жуков оголосив про свою відставку.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Днепропетровщина поліція Дніпропетровська область Національна поліція граната вибух ручна граната новини України
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти