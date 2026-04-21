Нетверезий чоловік кинув гранати у поліцейських - є поранені

Правоохоронці затримали нападника.

Чоловік підірвав гранату під час затримання / Колаж: Главред, фото: поліція Дніпропетровщини

Що відомо:

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейських

Постраждали п’ятеро правоохоронців

Чоловіка 1991 року народження затримали

У вівторок, 21 квітня, у Дніпропетровській області затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в бік поліцейських. Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро правоохоронців. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався у селі Миколаївка Синельниківського району близько 06:30 ранку. До поліції надійшло повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та заявляв, що має при собі вибухонебезпечні предмети.

На місце прибули поліцейські Синельниківського районного управління, які розпочали переговори. Під час розмови чоловік також заявив, що нібито відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках. Правоохоронці розпочали затримання, щоб усунути загрозу.

"У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети. Один з них не спрацював, інший вибухнув", - повідомили в поліції.

Унаслідок вибуху гранати поранення отримали п’ятеро правоохоронців. Усі вони дістали осколкові травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Попри поранення, правоохоронцям вдалося затримати місцевого жителя 1991 року народження. Під час огляду місця події вибухотехніки вилучили фрагменти гранат і запал до них.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Встановлюються всі обставини інциденту та вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Теракт у Києві - новини за темою

Як повідомляв Главред, 18 квітня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина та захоплення заручників у супермаркеті "Велмарт", які правоохоронці кваліфікували як теракт.

За даними Нацполіції, нападник не мав українського громадянства, однак його можливі зв’язки з іноземними спецслужбами наразі перевіряє СБУ. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що чоловік був уродженцем Москви, проходив службу в ЗСУ з 1992 року, зокрема в Одеській області, а у 2005 році вийшов на пенсію. З 2017 року він проживав у Бахмуті.

Після стрілянини в мережі з’явилося відео, на якому поліцейські залишають місце події, що спричинило хвилю критики. На цьому тлі керівник патрульної поліції України Євген Жуков оголосив про свою відставку.

Про джерело: Національна поліція України

