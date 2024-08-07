Склали зброю і здались: 4 бійця взяли в полон десятки окупантів в Курській області

У Курській області тривають потужні бойові дії. Російські окупанти почали масово складати зброю та здаватися у полон. У Мережі вже розлетілися фото та відео.
Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зазначав, що такої кількості полонених за один раз ще не було.
"Ой-ой, потужно, дуже потужно. Такої кількості склавших зброю за раз ви ще не бачили.Чекайте фото", - написав він.відео дня
Згодом він зазначив, що у полон вдалося взяти одразу понад 40 російських окупантів. При цьому слід зазначити, що здались усі вони лише для чотирьох бійців.
Хто такий Станіслав Бунятов?
Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".
У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.
За даними Сергія Стерненка, у полон здалось нібито 22 окупанта.
Дивіться відео з окупантами, які здаються в полон в Курській області:
Бої в Курській області - останні новини
У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.
Диктатор країни-агресорки Володимир Путін назвав те, що відбувається в Курській області, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.
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