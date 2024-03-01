На Черкащині повістки виписуватимуть цілодобово: коли 'не оформляють' людей

На Черкащині військовозобов'язані самостійно прибували в нічний час - таких випадків було п'ять.

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На Черкащині буде цілодобова мобілізація / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Скрипник заявив, що у Черкаській області ТЦК працюють цілодобово, окрім комендантської години.

Як відзначив Скрипник в інтерв'ю в ефірі "Українське радіо Черкаси" , до положення про ТЦК внесли зміни щодо графіка роботи.

"Згідно з цими змінами ТЦК працюють цілодобово за формулою 24/7. Повістки вручаються цілодобово, окрім комендантської години. Також, якщо військовозобов'язаний сам прибув в нічний час до ТЦК - ми йому надаємо повну консультацію, виписуємо повістку і пропонуємо прийти зранку", - пояснив він. відео дня

Зокрема Скрипник додав, що випадків, коли військовозобов'язані самостійно прибували в нічний час - було п'ять.

"Ми працюємо, у нас працюють групи, які відповідають за ті чи інші напрямки життєдіяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кожна група може надати консультацію з будь-якого питання", - додав заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 12 лютого в Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов назвав ефективнішу альтернативу мобілізації. За його словами, рекрутинг працює в Україні, добровольці долучаються до війська. Сазонов підкреслив важливість того, щоб люди мали можливість обирати місце служби.

Володимир Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні. Зеленський також зазначив, що для оборони потрібна одна кількість бригад, а для контрнаступу - інша, більша. Тож питання мобілізації є складною справою, підсумував президент.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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