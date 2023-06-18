Нещодавно одружився і був єдиним сином: росіяни вбили військового медика

У Запорізькій області під час порятунку побратимів загинув український військовий медик Олексій Мазур.

https://glavred.net/ukraine/neshchodavno-odruzhivsya-i-buv-yedinim-sinom-rosiyani-vbili-viyskovogo-medika-10478983.html Посилання скопійоване

На фронті загинув український військовий медик Олексій Мазур / Колаж: Главред, фото: Facebook

Російські окупанти вбили у Запорізькій області бойового медика Олексія Мазура "Родео". Він загинув у момент, коли намагався врятувати поранених побратимів. Про це повідомляє Мій Липовець у Facebook.

Олексій був родом з Вінниччини. Він пішов на фронт ще у 2015 році і був важко поранений. Але навіть це не змусило його відмовитись від захисту держави і повернувся на фронт після лікування.

Під час лікування у госпіталі Олексій зустрів своє кохання - Ілону - і одружився лише навесні цього року. Молодята провели всього 5 днів короткої відпустки військового.

Йому було всього 28 років і він був єдиним сином у матері. Він змалечку мріяв стати військовим. У 2015 році Олексій вступив до лав добровольчого батальйону спецпризначення "Свята Марія", а пізніше вступив до "Азову".

"Пройшов конкурсний відбір у прикордонний загін оперативного реагування "Дозор". Але хотів бути у гущі воєнних подій. Тому обрав службу військовим медиком, фельдшером відділення збору та евакуації поранених медичної роти у бригаді спецпризначення "Азов", – йдеться у повідомленні.

На фронті загинув український військовий медик Олексій Мазур / фото: Facebook

Минулого року Олексій отримав серйозну травму ноги та контузію, але після лікування знову відправився на фронт.

"Важко сказати, скільки поранених вдалося Олексію вивезти з-під обстрілів, та зрозуміло — чимало", – йдеться у повідомленні.

На фронті загинув український військовий медик Олексій Мазур / фото: Facebook

Загибель Олексія

Трагедія трапилась 8 червня. Близько 20 години вечора Олексій поїхав на позиції поблизу села Мала Токмачка у Запорізькій області. Він хотів евакуювати поранених військових.

У цей момент в машину Олексія поцілив ворожий снаряд. Він забрав життя одразу двох військових.

На фронті загинув український військовий медик Олексій Мазур / фото: Facebook

"Олексія вдалося витягти з авто, але поранення, яке отримав, було несумісним із життям. Рятував чужі життя, а своє не вберіг", – крізь сльози говорить бабуся Олексія Надія Денисівна.

Олексій любив тварин, гори та спорт. Він ходив у походи, вбрав участь у марафонах та веломандрівках. Він займався бойовим мистецтвом джиу-джитсу.

На фронті загинув український військовий медик Олексій Мазур / фото: Facebook

"Ти мав велике добре серце, ти рятував людей і тваринок. Ти турбувався про мене, як ніхто інший. Ми будували так багато планів, ми хотіли просто спокійного життя, ми багато не просили. Ти заслуговував бути щасливим і я не можу змиритися з тим, що тебе більше немає", — написала дружина воїна Ілона на сторінці у соцмережі.

З Олексієм попрощались у Михайлівському Золотоверхому соборі, а поховали його на рідній Липовеччині.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Дивіться відео про захисника Романа Ратушного, який щиро любив Київ і до останнього боровся за справедливість:

Інші новини: