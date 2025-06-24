'Не мав там опинитися': Трамп сказав, про що запитає Зеленського на зустрічі

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським на саміті НАТО.

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Трамп планує зустрітися з Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп планує зустрітися із Зеленським на саміті НАТО

Зеленський вже перебуває в Нідерландах, Трамп прибуде ввечері

Трамп цинічно прокоментував ситуацію Зеленського

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, що проходить 24–25 червня в Гаазі. Про це повідомило французьке видання Le Monde.

Виступаючи на борту президентського літака Air Force One під час перельоту до Нідерландів, Трамп повідомив журналістам, що зустріч з Зеленським цілком можлива. За його словами, він планує поспілкуватися із президентом України особисто.

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"Ймовірно, я зустрінуся із Зеленським у НАТО", - заявив Трамп.

Американський президент прибуде до Гааги сьогодні ввечері, тоді як президент Зеленський вже перебуває в Нідерландах.

"Я йому скажу: "Як ти?". Він у важкій ситуації, він не повинен був там опинитися", - цинічно сказав Трамп.

Зустріч Трампа з Зеленським - останні новини

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський долучиться до робочої вечері лідерів країн НАТО в Гаазі, де очікується і присутність Дональда Трампа. Не виключено, що саме під час цієї події відбудеться їхня особиста зустріч.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом під час саміту НАТО. За його словами, команди сторін узгоджують час переговорів.

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

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Що таке саміт НАТО? Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.

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