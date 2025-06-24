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"З собою допоможи": Трамп боляче "вколов" Путіна через одіозну пропозицію

Даяна Швець
24 червня 2025, 17:17
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Президент США Дональд Трамп відмовився від пропозиції Володимира Путіна допомогти.
'З собою допоможи': Трамп боляче 'вколов' Путіна через одіозну пропозицію
Трамп прокоментував позицію Путіна щодо посередництва у перемир'ї / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Що трапилося:

  • Путін пропонував Трампу допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном
  • Трамп відхилив пропозицію, заявивши, що йому потрібна допомога щодо війни в Україні

Російський президент Володимир Путін, виявляється, пропонував президенту США Дональду Трампу допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак пропозиція була відкинута, про це розповів сам очільник Штатів, пише Fox News.

Трампа розповів, що Путін нібито сам зателефонував йому з пропозицією допомоги.

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"Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він запитав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами". І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією, що дуже шкода. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", - сказав Трамп.

Це вже не перший такий "укольчик" президента США у сторону Кремля. Раніше Трамп заявляв, що Путіну для початку варто завершити війну, яку почала Росія в Україні і лиш після цього можна говорити про посередництво щодо конфлікту на Близькому Сході.

Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо

Все почалося 13 червня. Саме у цю ніч ізраїльські військові завдали серії ударів по об'єктах на території Ірану - було атаковано Тегеран, Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де, за наявною інформацією, розташовані об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Згодом Главред поговорив зі штучним інтелектом Gemini і запитав, чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю. ШІ зробив висновок, що ядерний удар призведе до негайної нищівної відповіді, міжнародної ізоляції та внутрішньої дестабілізації.

Сьогодні, 24 червня, глава США Дональд Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому висловив сподівання, що воно стане постійним, однак згодом стало зрозуміло, що так легко війна не закінчиться.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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