'Україну принесуть на блюдечку': про що можуть домовитися Путін і Трамп

Ізраїль має для Трампа найвищий пріоритет. Водночас Україна особливої цінності не становить.

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Путін і Трамп можуть обміняти Іран на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН,

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар не виключає, що Росія може "кинути" свого союзника, тобто Іран, якщо президент США Дональд Трамп пообіцяє їй "принести на блюдечку" Україну. На думку Гончара, такий сценарій має високий ступінь імовірності.

Експерт зазначив, що у Трампа виходить результат, прямо протилежний тому, що він обіцяє і декларує.

"Це варто враховувати. Трамп, як і Путін, живе в якомусь своєму віртуальному світообразі, і логіка його дій (якщо це можна назвати логікою) вписується не в реальну картину, а в той світообраз, що в його голові", - сказав Гончар в інтерв'ю Главреду.

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При цьому, на відміну від Трампа, у російського диктатора Володимира Путіна дуже чітке уявлення про знищення української державності, яка для Трампа жодного значення не має.

"Тому, за логікою Кремля, Трамп має легко на це спокуситися, адже для Трампа Ізраїль має вищий пріоритет, тоді як Україна особливої цінності не має, тому якщо хтось хоче взяти Україну - будь ласка", - додав Гончар.

​Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

Удар США по Ірану - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані. На супутникових знімках видно шість воронок, імовірно, від бомб, а також розкидану землю.

За даними ЗМІ, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, ймовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до удару Америки.

Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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