Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЗМІ дізналися, що удари по Ірану не знищили його ядерну програму, Трамп розлютився

Анна Ярославська
25 червня 2025, 08:19
143
За даними Пентагону, удари США нібито не змогли повністю знищити центрифуги і високозбагачений уран на іранських ядерних об'єктах.
Дональд Трамп, Білий дім
Трамп накинувся з критикою на CNN і NYT / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • ЗМІ опублікували інформацію про наслідки удару по Ірану
  • США нібито не змогли повністю знищити центрифуги і високозбагачений уран
  • У відповідь Трамп накинувся з критикою на CNN і NYT

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN і NYT, які писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені після американських ударів.

Глава Білого дому звинуватив видання в поширенні "фейкових новин".

відео дня

"Фейкові новини CNN разом із невдахою New York Times об'єдналися, щоб принизити один із найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

ЗМІ дізналися, що удари по Ірану не знищили його ядерну програму, Трамп розлютився
​Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

Раніше телеканал CNN опублікував статтю з посиланням на американську розвідку про те, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад.

За даними оцінки, підготовленої розвідувальним управлінням Пентагону, удари США не змогли повністю знищити центрифуги і високозбагачений уран на іранських ядерних об'єктах.

Здебільшого, за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів і будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.

Двоє співрозмовників CNN, знайомих з оцінкою розвідки США, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один із них сказав, що іранські центрифуги здебільшого "не пошкоджені".

"США відкинули (іранську ядерну програму, - ред.) назад, можливо, на кілька місяців, не більше", - додав один зі співрозмовників телеканала.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що розвідувальна служба Пентагону справді провела первинну оцінку наслідків ударів по Ірану, але заявила, що вона "абсолютно невірна".

"Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію зі знищення ядерної програми Ірану", - заявила Левітт CNN.

Удар США по Ірану

Як писав Главред, у ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

ЗМІ писали, що комерційні супутникові знімки вказують на те, що атака на ядерний об'єкт у Фордо в Ірані серйозно пошкодила або зруйнувала глибоко закопану ділянку і центрифуги для збагачення урану, які там розміщувалися, але статус ділянки залишається непідтвердженим.

За даними Reuters, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, імовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після ударів США. За словами Венса, Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Метою удару США по Ірану було знищення іранської здатності збагачувати уран і унеможливити створення ядерної зброї. Цього нібито вдалося досягти.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран ядерна програма Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вночі РФ атакувала Харків і Запоріжжя: є руйнування, постраждали люди

Вночі РФ атакувала Харків і Запоріжжя: є руйнування, постраждали люди

07:00Війна
Будинки у вогні, діти під завалам: трагічна ніч на Сумщині очима родини з епіцентру атаки

Будинки у вогні, діти під завалам: трагічна ніч на Сумщині очима родини з епіцентру атаки

00:34Ексклюзиви
Трамп повертається: Єрмак розкрив деталі майбутньої зустрічі з Зеленським

Трамп повертається: Єрмак розкрив деталі майбутньої зустрічі з Зеленським

00:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
РФ пішла в наступ і націлилася на захоплення великого міста – FT

РФ пішла в наступ і націлилася на захоплення великого міста – FT

Чим відрізняються 2 хлопчики: треба мати "зір орла", щоб розгадати загадку за 16 секунд

Чим відрізняються 2 хлопчики: треба мати "зір орла", щоб розгадати загадку за 16 секунд

Китайський гороскоп на завтра 25 червня: Змії - задоволення, Кролику - порада

Китайський гороскоп на завтра 25 червня: Змії - задоволення, Кролику - порада

Як ще називалась Україна та скільки назв у неї було - що приховали історики СРСР

Як ще називалась Україна та скільки назв у неї було - що приховали історики СРСР

4 знаки зодіаку, у яких кохання як у кіно: хто любить пристрасно і гаряче

4 знаки зодіаку, у яких кохання як у кіно: хто любить пристрасно і гаряче

Останні новини

08:21

ЄС готує санкції проти військового бюджету Путіна - Сибіга

08:19

ЗМІ дізналися, що удари по Ірану не знищили його ядерну програму, Трамп розлютився

08:10

Трампа чекає нова бідаПогляд

07:10

Чим відрізняються двоє левів: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

07:00

Вночі РФ атакувала Харків і Запоріжжя: є руйнування, постраждали людиФотоВідео

Загородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятуєЗагородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятує
06:10

Як у РФ стався повний провал сторожових кораблівПогляд

05:53

Гороскоп на завтра 26 червня: Стрільцям - особлива зустріч, Близнюкам - труднощі

05:34

Як легко почистити гору молодої картоплі за три хвилини - лайфхак

04:36

Втратите своє щастя: що не можна робити 25 червня, прикмети

Реклама
04:35

Як сказати "бархат" українською: вчителька пояснилаВідео

04:05

Не має нічого спільного з грошима: історик розкрив справжнє значення слова "хабар"

03:47

РФ тисне всюди на фронті: у ЗСУ назвали літню ціль РФ

03:30

Чи є загроза "килимових бомбардувань" Києва: генерал про сценарій нових обстрілів

02:40

Як позбутися бур’янів за допомогою картону: простий лайфхак для дачників

01:46

"Це не примха заправників": чому АЗС забороняють наливати пальне у пластикову тару

01:30

"Мені подобалося бути татом": Джонні Депп розбив серця фанатів зізнанням про дітей

00:54

"Нічого не допомагає": Wellboy бореться з психічним розладом і повернувся до наркотиків

00:34

Будинки у вогні, діти під завалам: трагічна ніч на Сумщині очима родини з епіцентру атакиЕксклюзив

00:33

Трамп повертається: Єрмак розкрив деталі майбутньої зустрічі з Зеленським

24 червня, вівторок
23:55

Дружина Остапчука похвалилася шикарним подарунком від ведучого

Реклама
23:52

Черствий хліб знову стане м'яким і хрумким за 10 хвилин: геніальний спосіб блогера

23:34

Не лише санкції: які ще сюрпризи готують Макрон і Зеленський для Кремля

22:44

Секрет розкішних троянд: садівник розповів, як обрізати їх для пишного цвітінняВідео

22:42

Росія спробує оточити Суми: високопосадовець НАТО розкрив дані розвідок

22:40

Куди подівся Янукович: Слава Камінська "спіймала" президента-втікача на Канарах

22:07

Коли починається грибний сезон: як і коли збирати гриби правильно

21:54

Шарлотка з яблуками без духовки: ідеальний рецепт за 15 хвилин

21:42

Секрет успіху "Сапсана": експерт розкрив, скільки ракет потрібно для ефективних ударів

21:42

Потап поглузував над "Третьою Світовою війною"

21:05

Чи можна переплавити або здати в ломбард обручки: священник роз'яснив всі нюансиВідео

20:55

Трагічний квітень 1979-го: що приховує трагедія загибелі Володимира ІвасюкаВідео

20:42

"Відкрию таємницю": Злата Огнєвіч підтвердила стосунки з Ostrovskyi

20:24

"Витягнув з-під завалів": школяр героїчно врятував друга після удару по ліцею на Одещині

20:19

Дніпро в руїнах, поранено 5-місячне немовля: що відомо про наслідки удару РФФото

20:09

Розставили крапки над "і"; Мірзоян і Матвієнко показали "виворіт" стосунківВідео

19:59

Чому вишні стають червивими: неочікувана причина

19:48

Як зробити термос для холодної води з пляшки - лайфхак для спекотних днів

19:42

Капкан для Кремля: Зеленський озвучив два кроки для завершення війни

19:22

Дощі, грози та шквали: Україну найближчим часом атакує потужний шторм

19:21

РФ отримала новий спосіб заробити на війну, але це не надовго – Загородній

Реклама
19:20

Витрачав шалені гроші на одяг: історик розповів правду про Тараса Шевченка

19:10

Чому відставка прем'єра Шмигаля не відбудеться днямиПогляд

19:04

"Не мав там опинитися": Трамп сказав, про що запитає Зеленського на зустрічі

18:59

HR Wisdom Summit 2025 збере в Києві понад 400 HR-лідерів і управлінців

18:42

Для багатьох стане сюрпризом: як правильно сказати українською "іменинник"

18:40

"Ми бігли до городів і пролунав вибух": на Сумщині ледь не загинула ціла родина з дітьмиФотоВідео

18:27

Будуть знову як нові: простий лайфхак, як відбілити шкарпетки без хімії

18:25

Долар полетів униз, євро встановив історичний рекорд: новий курс на 25 червня

17:43

4 знаки зодіаку, у яких кохання як у кіно: хто любить пристрасно і гаряче

17:37

Чому на похороні перевертають стільці: священник відповів, чи треба так робитиВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти