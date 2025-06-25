ЗМІ дізналися, що удари по Ірану не знищили його ядерну програму, Трамп розлютився

За даними Пентагону, удари США нібито не змогли повністю знищити центрифуги і високозбагачений уран на іранських ядерних об'єктах.

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Трамп накинувся з критикою на CNN і NYT / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

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ЗМІ опублікували інформацію про наслідки удару по Ірану

США нібито не змогли повністю знищити центрифуги і високозбагачений уран

У відповідь Трамп накинувся з критикою на CNN і NYT

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN і NYT, які писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені після американських ударів.

Глава Білого дому звинуватив видання в поширенні "фейкових новин".

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"Фейкові новини CNN разом із невдахою New York Times об'єдналися, щоб принизити один із найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

​Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

Раніше телеканал CNN опублікував статтю з посиланням на американську розвідку про те, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад.

За даними оцінки, підготовленої розвідувальним управлінням Пентагону, удари США не змогли повністю знищити центрифуги і високозбагачений уран на іранських ядерних об'єктах.

Здебільшого, за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів і будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.

Двоє співрозмовників CNN, знайомих з оцінкою розвідки США, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один із них сказав, що іранські центрифуги здебільшого "не пошкоджені".

"США відкинули (іранську ядерну програму, - ред.) назад, можливо, на кілька місяців, не більше", - додав один зі співрозмовників телеканала.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що розвідувальна служба Пентагону справді провела первинну оцінку наслідків ударів по Ірану, але заявила, що вона "абсолютно невірна".

"Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію зі знищення ядерної програми Ірану", - заявила Левітт CNN.

Удар США по Ірану

Як писав Главред, у ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

ЗМІ писали, що комерційні супутникові знімки вказують на те, що атака на ядерний об'єкт у Фордо в Ірані серйозно пошкодила або зруйнувала глибоко закопану ділянку і центрифуги для збагачення урану, які там розміщувалися, але статус ділянки залишається непідтвердженим.

За даними Reuters, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, імовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після ударів США. За словами Венса, Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Метою удару США по Ірану було знищення іранської здатності збагачувати уран і унеможливити створення ядерної зброї. Цього нібито вдалося досягти.

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