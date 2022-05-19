Ті, що вижили - тікали: журналіст розповів про успішну контратаку ЗСУ на Харківщині

Журналіст розповів про успішну контратаку ЗСУ на Харківщині / УНІАН і ua.depositphotos.com

В ході контрнаступу в Харківській області ЗСУ 17 травня прорвали чергову лінію оборони окупантів. Про це розповів відомий український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook Facebook.

За його даними, в результаті контратаки ЗСУ російський підрозділ, який знаходився на позиціях, було практично знищено.

Як каже Цимбалюк, небагатьом вцілілим загарбникам вдалося врятуватися втечею в тил.

Журналіст уточнив, що захисники України фактично знищили підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина №08275, Печенга Мурманської області Росії).

"Втрати серед особового складу: 6 військовослужбовців загинуло, 11 поранено", - підсумував Цимбалюк.

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Нагадаємо, раніше Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Відзначається, що на харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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