Деяким батькам трохи полегшили життя: кому закон дозволив працювати онлайн

Закон передбачає гнучкі умови для батьків, чиї діти навчаються дистанційно, а також нові правила для службових відряджень надомних працівників.

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Батьки деяких школярів відтепер можуть працювати онлайн / Колаж: Головред, фото: tadpoletutoring, УНІАН

Ключові факти:

Зеленський підписав Закон №4339-IX про дистанційну роботу

Документ враховує інтереси батьків дітей до 14 років

Врегульовано правила відряджень надомних працівників

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4339-IX, яким батькам дітей до 14 років, які навчаються дистанційно, дозволяється працювати онлайн.

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Законом вносяться зміни до Кодексу законів про працю щодо удосконалення регулювання надомної та дистанційної роботи. Документ був ухвалений Верховною Радою 27 березня 2025 року.

"Має полегшити умови праці батьків"

Згідно з текстом закону, працівник зможе працювати вдома за згодою з роботодавцем, якщо його дитина навчається у школі за дистанційною формою. У випадку службового відрядження дистанційний працівник має повідомити роботодавця про своє місцезнаходження будь-яким зручним способом, зокрема через електронні засоби комунікації.

Особливості відряджень таких працівників (надомних чи дистанційних) тепер визначатимуться індивідуальним трудовим договором. Маршрут, пункт відправлення та повернення узгоджуються з роботодавцем і фіксуються в наказі про відрядження.

Як зазначено в пояснювальній записці, документ має полегшити умови праці батьків, чиї діти через війну навчаються за змішаною формою. За нього проголосували 295 народних депутатів. Офіційна інформація про підписання закону доступна на сайті Верховної Ради України.

Як раніше писав Главред, з 1 травня 2025 року набере чинності закон про виплати родинам полеглих добровольців компенсації на рівні із сім'ям загиблих військовослужбовців. Відповідний документ підписав сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Родини цивільних, які загинули під час оборони України, отримуватимуть 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги, хоча раніше для них була передбачена виплата лише 2 мільйонів гривень.

Також Главред писав, що з початку року в Україні почастішали випадки хибних замінувань навчальних закладів. Через неправдиві повідомлення про замінування батьки скаржаться на зрив навчального процесу, який і без того страждає від постійних повітряних тривог, які влаштовує країна-агресор Росія.

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Як з'являються нові закони? Процес ухвалення законів у Верховній Раді України включає кілька етапів. Спочатку народні депутати, Кабінет Міністрів або Президент подають законопроєкт. Після реєстрації він розглядається профільним комітетом, який надає висновки. Далі документ проходить перше читання, під час якого депутати обговорюють загальні положення. За потреби законопроєкт доопрацьовують, після чого він проходить друге, а іноді й третє читання. Після ухвалення більшістю голосів Закон підписує Голова Верховної Ради й передає на підпис Президенту. Президент може підписати Закон або повернути його з вето. Якщо підписано — документ офіційно оприлюднюється та набирає чинності в зазначений термін.

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