"Неефективний клуб": мер Чернігова назвав "фігнею" курс України в НАТО

Владислав Атрошенко зробив скандальну заяву / facebook.com/vladatroshenko

Мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" євроатлантичний курс України, який закріплений у Конституції.

Таку заяву зробив градоначальник під час засідання Чернігівської міськради.

"Сьогодні ми говоримо про НАТО: що нам потрібно вступати в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективно, як вже неодноразово свідчило, якась там... умовно кажучи... клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападали або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО?! Нікого!",- заявив Атрошенко.

читайте також"Можу говорити з президентом і зі злодієм": мер Чернігова "турбував по фені"За його словами, в НАТО не втрутилися під час окупації Росією Криму і початку війни на Сході так само, як і у випадку з громадянською війною в Югославії в 1990-х роках.

Атрошенко вважає, що авіаудари по містах в центрі Європи з боку такого військового альянсу говорять про те, що організація не захищатиме інтереси інших незалежних країн.

Раніше повідомлялося, що керівництво міста Чернігова розглядає можливість підвищення тарифів на тепло протягом поточного опалювального сезону. Це суперечить пунктам Меморандуму про непідвищення тарифів, який раніше підписали представники всіх областей.

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