"Зняти штани і 20 буків дати": мер Івано-Франківська вже взявся за вандалів

Руслан Марцінків хоче бити вандалів / facebook.com/ruslan.martsinkiv

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вчергове вразив своєю заявою. Тепер він пропонує публічно карати вандалів. Причому, "страчати" неадекватів він хоче "буками" прямо посеред площі в центрі міста.

До такого рішення Марцінків прийшов після розгрому світильників і клумби на минулих вихідних.

"Я б у цей Кодекс вніс правки: Буковина на площі. Зняти штани і по голій дупі 20 буковинців. Це було б дієво, а то це все Зараз на "гальма" спустять. А так би прописали у всіх Кодексах за що-небудь дрібне. Зламав лавку, дерево пошкодив - дали б буків у центрі на площі, запросили б людей і все. А то зараз почнуться адвокати, перекваліфікація. Заплатить 1700 гривень штрафу і все", - сказав Марцінків під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді.

На даний момент відомо, що особи підозрюваних вже встановили. Це нібито 20-річний хлопець, який не хотів віддати державний борг Україні.

Нагадаємо, раніше Марцінків висунув вимогу перед своїми співробітниками. Він пригрозив звільнити невакцинованих від 19 працівників міськради і дав їм на щеплення два тижні.

Також раніше у Луцьку хулігани перевернули вуличний біотуалет. Неадеквати поклали вбиральню на бік в той час, коли в ній був відвідувач.