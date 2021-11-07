Угорщина "гучно" підтримає Україну в НАТО, але є умова - Кулеба

Кулеба переконаний, що Угорщина підтримає Укріану на шляху до НАТО / УНІАН

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО". Однак для цього необхідно розв'язати спірні питання.

Відповідну заяву про очікування щодо майбутньої підтримки Києва Будапештом Кулеба зробив під час форуму Re: Open Zakarpattia.

Міністр закордонних справ назвав "дипломатичною шпилькою" той факт, що глава угорського закордонного відомства Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО. Водночас він прокоментував таку можливість для Грузії.

За словами Кулеби, ситуація зміниться "враховуючи історію наших двосторонніх відносин". Адже членство України в НАТО відповідає інтересам Угорщини.

"У мене немає сумнівів, що після того, як ми з Угорщиною подолаємо непорозуміння, вона енергійно повернеться до гучної підтримки України в НАТО", – підкреслив глава МЗС України.

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Контракт Угорщини з Газпромом і протест України

27 вересня Угорщина і Росія підписали 15-річний газовий контракт, який передбачає постачання російського газу на територію угорської держави в обхід України. Умови припускають, що Будапешт отримуватиме по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік. З них 3,5 млрд куб.м піде через Сербію і ще 1 млрд куб. м через Австрію.

Україна піддала критиці газовий контракт Угорщини та Росії. У МЗС заявили, що таке рішення продиктоване політикою, необґрунтовано з економічної точки зору, і прийнято на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам Києва, а також українсько-угорським відносинам. У Києві також сказали, що мають намір звернутися до Єврокомісії, щоб в ЄС дали оцінку газовому контракту Будапешта і Москви.

Водночас керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику країни. Політик підкреслив, що Будапешту варто продовжувати блокувати вступ України до НАТО.

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