Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії - ISW

ЗСУ почали контрнаступ на північному заході Херсонської області / Фото Reuters

Контрнаступ українських військових на півдні України зриває плани Росії контролювати окуповані території. Загарбникам буде важко посилити оборону на південному напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни.

"Хоча українська контратака, мабуть, не призведе до відвоювання значної території в найближчому майбутньому, вона, найімовірніше, порушить російські операції та потенційно змусить Росію перекинути підкріплення в Херсонську область, яка в основному утримується нестандартними підрозділами. Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України", - йдеться в повідомленні ISW 29 травня.

Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька 29 травня, але підтверджених просувань не було. Аналітики прогнозують, що успіх Росії в інтенсивних міських боях, найімовірніше, буде повільним.

"Російська кампанія на сході України, яка раніше була спрямована на повне захоплення Луганської та Донецької областей, тепер зосереджена майже повністю на Сєвєродонецьку. Малоймовірно, що російські війська зможуть проводити кілька одночасних операцій та, імовірно , відмовляться від пріоритетів наступу на південний схід Ізюма і захід від Лимана на користь концентрації наявних сил в Сєвєродонецьку найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

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Ключові висновки аналітиків ISW

Російські сили продовжували спроби взяти під повний контроль Сєвєродонецьк.

Російські війська продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але підтвердженого наступу на Слов'янськ не робили.

Окупанти продовжували наступальні операції, щоби перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута. Малоймовірно, що вони спробують безпосередньо штурмувати місто.

Український контрнаступ на північному заході Херсонської області змусив російські війська зайняти оборонні позиції та, імовірно, завадить російським зусиллям ефективно окопатися і зміцнити контроль над окупованими територіями вздовж південної осі.

Контрнаступ на Півдні України

28 травня українська армія на Півдні почала контрнаступ. Як повідомляє оперативне командування Південь, ЗСУ завдали ворогові серйозних втрат.

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія поспішає обладнати позиції, побудувати військові бази та закріпитися на Херсонщині. Але для того, щоби побудувати військові бази, потрібно багато часу – рахунок йде на роки. Тому окупанти не встигнуть цього зробити. А позиції, які вони встигнуть обладнати, не стануть перепоною для ЗСУ – українські військові зможуть вибити загарбників з області за допомогою зброї від західних партнерів.

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