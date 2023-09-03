РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти"

Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

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РФ вдарила дронами по півдню України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , defence-ua.com

У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області, в результаті є постраждалі.

Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин. Про це йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України в Telegram.

"22 безпілотника типу "Shahed-136" були знищені силами протиповітряної оборони", - уточнюється в опублікованому зведенні.

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У той же час підкреслюється, що в результаті атаки РФ є потрапляння в припортову інфраструктуру, в результаті чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

"Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надана медична допомога", - додали в Силах оборони півдня.

РФ завдала удару по півдню України / t.me/SJTF_Odes

Удари РФ по Україні

Раніше в суботу, 2 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області. Пізніше глава Криворізького району Євген Ситниченко повідомив, що в місті успішно відпрацювала ППО.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги були чутні звуки вибухів. Російські окупанти атакували Регіон ракетами. Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти економлять ракети, щоб взимку влаштувати масовані удари по Україні. РФ буде бити по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для неї.

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