Скільки ще триватиме мобілізація: пояснення воєнкома

Загальна мобілізація та воєнний стан, оголошені президентом України наказом від 24 лютого 2022 року, діє до 18 серпня 2023 року.

https://glavred.net/ukraine/skolko-eshche-budet-prodolzhatsya-mobilizaciya-obyasnenie-voenkoma-10477888.html Посилання скопійоване

Українському війську зараз не вистачає людей, які на високому рівні володіють іноземними мовами - воєнком / колаж Главред, фото УНІАН

Загальна мобілізація і воєнний стан, оголошені президентом України Володимиром Зеленським наказом від 24 лютого 2022 року, на даний момент продовжено Радою до 18 серпня 2023 року. Як розповів начальник Харківського обласного ТЦК полковник Володимир Арап, зараз ЗСУ найбільше потребує однієї категорії бійців, повідомляє портал "Арміяinform".

Він каже, що українському війську на даний момент найбільше не вистачає людей, які на високому рівні володіють іноземними мовами.

За словами Арапа, це необхідно для роботи з іноземними військовими інструкторами, які вчать українських воїнів працювати зі зброєю (що надсилається західними партнерами ЗСУ).

Полковник уточнив, що мова йде не тільки про чоловіків, а й про жінок, які прекрасно володіють іноземними мовами. А, власне, мобілізація, швидше за все, буде продовжуватися і продовжуватися.

Дивіться відео ТСН: "мобілізація та шлях на фронт":

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

Вас можуть зацікавити такі новини: