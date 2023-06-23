Одеського воєнкома із люксовим майном в Іспанії не звільнили із посади

Підстав для відсторонення Євгена Борисова від посади не знайшли.

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Одеський військкома не звільнили / колаж: Главред, фото: Медіа центр, Telegram/Ігор Мосійчук

В Одесі провели службову перевірку щодо начальника військкомату Євгена Борисова, у якого знайшли житло на мільйони в Іспанії.

"Службове розслідування щодо Борисова завершено. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність", - повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, також перевірка встановила, що виїзд за кордон Борисова "на той момент" був санкціонований і дозволений.

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"Тобто порушень не було виявлено", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що навколо одеського військкома розгорівся скандал, у ЗСУ відреагували. Була призначена перевірка, на час якої військкома усунули від виконання службових обов’язків. Військкома підозрюють у тому, що він міг брати хабарі за "білі квитки" для призовників.

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