Не вручали повістку: у поліції пояснили, за що військові жорстко затримували чоловіка в Івано-Франківську

В Івано-Франківському ТЦК та СП наголосили, що їхніх працівників на місці події не було. Ситуацію пояснили в поліції – виявилося, що цивільний був дезертиром.

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У поліції пояснили, за що військові жорстко затримували чоловіка в Івано-Франківську/ скрін

У поліції прокоментували відео жорсткого затримання чоловіка в Івано-Франківську людьми у військовій формі. Відповідне відео поширилося у соцмережах вранці 30 квітня. Користувачі мережі одразу припустили, що у відеоролику можуть фігурувати працівники територіального центру комплектування і соцпідтримки (нинішня назва військкоматів), і що ситуація може стосуватися вручення повісток.

Проте стало відомо, що працівники ТЦК і СП не брали участі у затриманні, а саме затримання чоловіка відбулося через самовільне залишення своєї військової частини. Про це повідомляє місце видання Галка.

У виданні розповіли, що в місцевому ТЦК і СП заперечили причетність своїх співробітників до цієї ситуації.

відео дня

Деталі події розповіли у поліції. Там зазначають, що патрульні поліцейські зупинили на вулиці Галицькій автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці помітили ознаки, які вказували на те, що 34-річний водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

"Пройти освідування чоловік відмовився. При перевірці документів стало відомо, що водій вже позбавлений права керування судом та перебуває у розшуку за самовільне залишення своєї військової частини, тобто дезертирство (ч. 4 ст. 408 ККУ)", – цитує видання коментар поліцейських.

Затримання чоловіка проводили представники військової служби правопорядку, яких викликали на місце події поліцейські.

"Під час оформлення адмінматеріалів на місце події прибули представники військової служби правопорядку (ВСП), котрі, згідно законодавства, мали намір затримати водія. Останній намагався втекти і чинив непокору ВСП, та його таки затримали", – йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, за що військові жорстко затримували чоловіка в Івано-Франківську/ скрін

Дивіться відео затримання чоловіка військовими в Івано-Франківську, через яке розгорівся скандал:

Раніше повідомлялося, що у Черкасах розгорівся скандал через побиття цивільного працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, нова назва військкоматів). У мережі було оприлюднене відео, автор якого стверджує, що військові побили чоловіка після того, як намагалися вручити йому повістку.

Нагадаємо, у Дніпрі розгорівся скандал після того, як власниця одного з елітних ресторанів перешкоджала роботі працівників ТЦК та СП. Жінка посварилася з працівниками ТЦК та СП і не дозволила їм перевіряти документи відвідувачів закладу.

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