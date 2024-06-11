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"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2024, 01:15
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Українські військові відпрацювали по цілі з Patriot і відступили.
Сбитие российского самолета А-50
Чим збили російський літак А-50 / Колаж: Ноавред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Українські військові змогли провернути унікальну операцію та збити російський літак А-50. Про це заявила американська полковниця Розанна Клементе.

Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США зазначила, що під час ураження літака А-50 українські військові використали нову тактику повітряної засідки.

Українські захисники готувалися до нічних операцій з активацією батареї Patriot. Повідомляється, що вони відпрацювали по цілі з Patriot і відступили.

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"Деякі з них використовуються для захисту стаціонарних об'єктів, інші пересуваються і роблять дійсно історичні речі. Я не бачила такого за 22 роки роботи в ППО",– зазначила вона.

Знищення російського літака-розвідника А-50У

Нагадаємо, українські сили знищили російський літак А-50 ввечері у п’ятницю, 23 лютого. Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів.

У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50. Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.

Що відомо про літак А-50 / фото: Главред

Що відомо про літак А-50

А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

  • для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
  • для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
  • для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;
  • може служити повітряним командним пунктом.

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

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війна в Україні вторгнення Росії ЗРК Patriot Ліквідація російського А-50
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