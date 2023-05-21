ЗСУ взяли Бахмут в "напівоточення": українські військові просуваються по флангах

Українські сили взяли під контроль ряд панівних висот навколо Бахмута, повідомила Ганна Маляр.

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Ганна Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті / Колаж Міноборони України, соцмережі

Підрозділи Збройних сил України зуміли взяти Бахмут Донецької області в "напівоточення", що дає їм можливість знищувати окупантів РФ.

Як повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр, ворог втратив ряд висот навколо міста.

"Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста", — зазначила він.

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Разом з тим представник Міноборони уточнила, що просування ЗСУ в передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогові перебування в Бахмуті.

"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись", — написала вона.

Маляр додала, що українські військові зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами і приватним сектором Бахмута в районі "Літак".

Ганна Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті / t.me/annamaliar

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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