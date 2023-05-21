Ніхто нікуди не тікав: у ЗСУ розповіли, що відбувається в Бахмуті зараз

Череватий додав, що окупанти приділяють символічне значення Бахмуту, проте заяви про взяття міста були передчасними.

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Сергій Череватий / Колаж Главред, фото 10 Гірсько-Штурмова Бригада , podul.ro

Українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивати атаки окупантів. Захисники не вийшли з міста.

"Ворог щодня масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація дуже важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Суспільному.

При цьому Череватий додав, що окупанти приділяють символічне значення Бахмуту, проте заяви про взяття міста були передчасними. ЗСУ продовжують тиснути на ворога на флангах.

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Бахмут повністю знищений

"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і по можливості контратакувати", - підкреслив спікер.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Бойовий дії в Бахмуті тривають вже 8 місяців.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Українські військові спростували цю заяву.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалитися в Бахмуті:

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