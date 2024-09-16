В Україні з'являться нові F-16: Данія терміново передає партію винищувачів

Данія передасть Україні другу партію винищувачів F-16 до кінця року, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Україна отримає нові F-16 від Данії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

До кінця 2024 року Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Данії. Кількість літаків, які передадуть ЗСУ, не розголошується з міркувань безпеки. Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише DR.

"Данія поставить в Україну додаткову партію літаків F-16 у другій половині 2024 року", - заявив Поульсен.

Міністр підтвердив, що першу партію винищувачів Данія передала Україні в серпні цього року. Загалом країна зобов'язалася надати Україні 19 літаків F-16.

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Точну дату поставки і кількість літаків тримають в таємниці з міркувань безпеки.

Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України - головне

Нагадаємо, в останній день липня перші 10 винищувачів F-16 з 79 прибули в Україну. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання винищувачів.

Міністр оборони України Рустем Умєров нещодавно заявив, що незабаром Україна отримає нову систему ППО Patriot від Румунії, а в українському небі з'являться нові винищувачі.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія планувала передати винищувачі F-16 Україні ще на початку війни, проте процес затягнувся через тривалі обговорення з союзниками.

Нагадаємо, 26 серпня винищувач F-16, який Україні передали союзники, розбився під час відбиття російської атаки. Після цієї катастрофи партнери України почали сумніватися в швидкому навчанні пілотів та наданні нових винищувачів.

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