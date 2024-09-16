В Україні з'являться нові F-16: Данія терміново передає партію винищувачів

До кінця 2024 року Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Данії. Кількість літаків, які передадуть ЗСУ, не розголошується з міркувань безпеки. Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише DR.
"Данія поставить в Україну додаткову партію літаків F-16 у другій половині 2024 року", - заявив Поульсен.
Міністр підтвердив, що першу партію винищувачів Данія передала Україні в серпні цього року. Загалом країна зобов'язалася надати Україні 19 літаків F-16.
Точну дату поставки і кількість літаків тримають в таємниці з міркувань безпеки.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Винищувачі F-16 для України - головне
Нагадаємо, в останній день липня перші 10 винищувачів F-16 з 79 прибули в Україну. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання винищувачів.
Міністр оборони України Рустем Умєров нещодавно заявив, що незабаром Україна отримає нову систему ППО Patriot від Румунії, а в українському небі з'являться нові винищувачі.
Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія планувала передати винищувачі F-16 Україні ще на початку війни, проте процес затягнувся через тривалі обговорення з союзниками.
Нагадаємо, 26 серпня винищувач F-16, який Україні передали союзники, розбився під час відбиття російської атаки. Після цієї катастрофи партнери України почали сумніватися в швидкому навчанні пілотів та наданні нових винищувачів.
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