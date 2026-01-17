В Україні почались аварійні відключення світла - де найскладніша ситуація

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації.

https://glavred.net/energy/v-ukraine-nachalis-avariynye-otklyucheniya-sveta-gde-samaya-slozhnaya-situaciya-10733072.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Російські обстріли спровокували складну ситуацію в енергосистемі

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні

Зранку суботи, 17 січня, у низці областей України було запроваджено графіки аварійного відключення енергопостачання. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії.

відео дня

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас, в Міненерго уточнили, що вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження", - наголосили у відомстві.

Там також додали, що раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень - наразі не діють.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Коли ситуація зі світлом покращиться

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що на сьогоднішній день швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто.

За його словами, частина енергетичних об’єктів потребує тривалого відновлення після пошкоджень, а деякі об’єкти взагалі не підлягають ремонту.

"Ми розуміємо, що мороз не може триматися два місяці. Потрібно протриматися хоча б тиждень, поки погода трохи покращиться", - додав він.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявляли, що у суботу, 17 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів. Що важливо, світло вимикатимуть в усіх регіонах України.

Віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що будинки з електроопаленням в Україні будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому планових відключень для них не передбачено. Водночас їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що у районах, які потраплять під атаку країни-агресора Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень. Вони триватимуть орієнтовно близько тижня.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред