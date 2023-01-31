Не тільки Донбас: у ЗСУ назвали регіони, які знаходяться в небезпеці через наступ РФ

Російські окупанти хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області. Вони стягнули туди величезну кількість техніки та особового складу.

Росія готується до наступу на Україну / Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до нового великого наступу на Україну. Вони стягують сили, перекидають техніку і готуються до атаки. Росіяни будуть наступати не тільки на Донбасі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов.

Він переконаний, що захоплення всієї території Донецької та Луганської областей є "мінімальною метою" окупантів.

"По реальним штурмовикам, десантурі, більш-менш виразним вагнерівцям, техніці, артилерії і за кількістю особового складу Росія все-таки зосереджена на сході. Там їм простіше з логістикою, тому що можна просто гнати склади залізницею на Іловайськ і Дебальцеве, з поповненням особового складу. У мене таке відчуття, що на Донбасі зараз зосереджено все, що вони можуть, по максимуму", - сказав Сазонов.

Військовослужбовець звернув увагу на те, що РФ перекинула на Донбас навіть стрілецьку бригаду з Білорусі. Однак ЗСУ не планують відступати назад.

"Ми тут теж зібралися битися - втомилися ловити один одного по всій лінії зіткнення і ось, вирішили зустрітися в Бахмуті і остаточно розібратися", - додав Сазонов.

Він вважає, що окупанти намагатимуться прорватися ще й у Запорізькій, а також Херсонській областях. На ці напрямки вони стягують війська з Криму, там у них "пристойні резерви".

Хто такий Кирило Сазонов? Відомий український політолог, блогер, боєць ЗСУ

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупант Російська Федерація готується до нового наступу на Україну. Загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, вони будуть наступати на Донбасі, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, агресор Росія в лютому-березні задіє свій 200-тисячний резерв і відправить його в Україну. Загарбники спробують окупувати весь Донбас і, можливо, спробують побудувати буферну зону над регіоном шляхом захоплення районів у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що російські війська намагаються прорвати оборону українських військ в районі Бахмута і Вугледара. Вони хочуть отримати можливість просунутися в бік Слов'янська, Краматорська і Покровська. Ключова мета - захоплення всього Донбасу.

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