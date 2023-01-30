'Злетіли у повітря: ЗСУ знищили одразу три пункти управління окупантів

Українські військові продовжують знищувати ворога. Сьогодні, 30 січня, захисники знищили одразу 3 пункти управління росіян. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Українські бійці знищили ворожі війська ракетними та артилерійськими ударами. Крім того, окупанти втратили чимало боєприпасів, бо ЗСУ "підняли у повітря" цілих 2 ворожих склади.
"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Оскільки всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. Торік він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.
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