'Злетіли у повітря: ЗСУ знищили одразу три пункти управління окупантів

Українські військові за добу підірвали 2 склади з боєприпасами російських окупантів. Росіяни продовжують зазнавати втрат.

ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів / 59 ОМПБр Якова Гандзюка (ілюстративне фото)

Українські військові продовжують знищувати ворога. Сьогодні, 30 січня, захисники знищили одразу 3 пункти управління росіян. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські бійці знищили ворожі війська ракетними та артилерійськими ударами. Крім того, окупанти втратили чимало боєприпасів, бо ЗСУ "підняли у повітря" цілих 2 ворожих склади.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Оскільки всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. Торік він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.

Інші новини: