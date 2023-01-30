"Розмови йдуть": Данілов розповів про використання Росією корейських та іранських ракет в Україні

Путін просить ракети у Ірану і Північної Кореї, тому що у РФ вже немає можливості виготовляти високоточні ракети.

Путін не бив по Україні іранськими або корейськими ракетами / колаж фото Міноборони РФ, Вікіпедія, pixabay

Росія завдає ракетні удари по Україні. Однак їх запаси поступово зменшуються. Диктатор Путін звертався до Ірану і Північної Кореї з проханням передати окупантам їх ракети. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону розповів про те, чи використовувала РФ ці ракети для ударів по території України.

Виявилося, що розмови про передачу цієї зброї тривають вже 3-4 місяці. Такі звернення Путіна вказують на те, що Росія вже не може виробляти високоточні ракети.

За даними Данілова, під час ракетних ударів по Україні росіяни використовували лише свої російські ракети.

"Це суто російські ракети, які у них були з давніх часів, які вони виробляли, умовно кажучи, в минулому році ... Чи буде така допомога, чи ні, поки ми сказати не можемо. Принаймні, ми ще не бачили іранських ракет", - сказав Данілов.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що Іран боїться передавати балістичні ракети Росії, які просив Путін для терору українців. Все через проблеми, які можуть обрушитися на Тегеран після такого кроку. Але Путін дуже хоче отримати ці ракети.

Нагадаємо, США хочуть перешкодити передачі іранських ударних безпілотників Росії, якими окупанти тероризують українців. Для цього Адміністрація Джо Байдена розробила масштабну програму, пише The New York Times.

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