УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - Путін

17 червня 2022, 20:17

Росія проти вступу України до НАТО, оскільки це, мовляв, загрожує російській безпеці, сказав Володимир Путін.

Путін Україна
Москва "ніколи не була проти" вступу України до Євросоюзу - Путін / Колаж Reuters

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін зробив заяву про те, що Москва нібито не проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, такий крок є суверенною справою українського народу, держави та влади. Однак Кремль проти інтеграції України до НАТО через, мовляв, загрозу подібного рішення російській безпеці.

Зокрема, Путін сказав про те, що Євросоюз, на відміну від НАТО, не військово-політичний блок, тому Росія, мовляв, не виступає проти європейської інтеграції України. Київ має суверенне право приймати відповідні рішення.

читайте такожДуже скоро Росії доведеться скреготати зубами і плюватися отрутою"ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО. Тому наша позиція тут послідовна, ми нічого не маємо проти, це суверенне рішення країни - приєднуватися чи ні до економічних об'єднань, а справа економічних об'єднань - приєднувати нові країни чи ні", - каже Путін.

За його словами, це справа українського народу і влади.

"Наскільки це можливо і доцільно для ЄС, нехай визначають країни ЄС. На користь це чи на шкоду Україні, це теж справа українського народу і українського керівництва", - додав глава РФ.

Більше того, Росія, за його словами, мовляв, ніколи не була проти вступу України до ЄС, на відміну від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

"Ми ніколи не були проти цього. Ми виступали проти військового освоєння України, тому що це загрожує російській безпеці. А щодо економічної інтеграції - то заради Бога, це їх вибір", - підкреслив Володимир Путін.

Дивіться відео ТСН - Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

У Кремлі пов'язали крок України в ЄС з військовим посиленням Євросоюзу

Речник Кремля Дмитро Пєсков 17 червня, коментуючи рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу, сказав, що ситуація вимагає "підвищеної уваги" з боку Москви.

Мовляв, стурбованість продиктована тим, що у Європі є дискусії, пов'язані з посиленням обороноздатності Євросоюзу.

"Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж питання вступу до НАТО) хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію у Європі дискусій щодо посилення військової складової Євросоюзу, військової, оборонної та складової в галузі безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, ретельно спостерігаємо", - підкреслив Пєсков.

Главред рекомендує:

новини Росії Євросоюз Володимир Путін новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

"20 тисяч загиблих": у Маріуполі окупанти святкували та волали пісні в караоке

20:40

"Організм буквально здає": українська співачка розповіла про термінову госпіталізацію

20:40

Вріже нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липеньВідео

20:34

Поплив вітатись із "Москвою": у Чорному морі затонув російський буксир "Василій Бех"Відео

20:17

Вступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - ПутінВідео

Реклама
20:15

"Не погрожуємо, але застосовуватимемо": Путін про погрози використання ядерної зброїВідео

20:10

Прикмети на 19 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:48

"Нас поставили перед фактом": в Україні жорстко відреагували на відмову проводити Євробачення-2023Відео

19:48

Здійснення бажань і підтримка вищих сил: 4 знакам потужно підфартить до кінця червня

19:47

Чому є загроза, що Росія захоплюватиме нові українські територіїПогляд

19:40

Війна з Росією та спецпроцедура для України: експертка оцінила шанси на швидкий вступ до ЄСВідео

19:32

У мирний час Україна не стала б кандидатом на членство в ЄС - МакронВідео

19:20

"Не вийшло": Путін висловився про чутки щодо своєї скорої смерті

18:53

На порядку денному вступу України до ЄС немає: Києву треба виконати безліч вимог – експертВідео

18:49

Як зараз виглядає зірка 90-х - 73-річний співак Левко ДуркоВідео

18:46

Українські військові можуть тренуватися в Британії: Джонсон звернувся до Зеленського з пропозицієюВідео

18:36

Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на переговори із Зеленським

18:21

Кидають своїх в бою: з війни в Україні тікають російські командири-офіцери - перехоплення СБУВідео

17:48

Експерт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур та швидкого членства в ЄС не буде"

17:46

Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо УкраїниВідео

Реклама
17:38

Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із ЗеленськимВідео

17:24

"США - посланці Господа": Путін несе нову нісенітницю, знову звинувачуючи ЗахідВідео

17:16

Путін назвав причину війни проти УкраїниВідео

16:54

"Європі загрожує хаос": Байден заявив, що Путін не зупиниться на УкраїніВідео

16:44

Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у МозиріВідео

16:43

"Ліве вухо не чутиме": відомого телеведучого контузило

16:37

Гірка пігулка до солодкої цукерки: чи чекати Україні неприємних сюрпризів від ЄвросоюзуПогляд

16:31

Анна Богдан показала, з ким спить після розставання з Заливако

16:29

Телемарафон Embrace Ukraine: найактивніший благодійник отримає прапор України з підписом Зеленського

16:07

"На міну наїхав, ногу відірвало": окупант розповів батькові моторошні реалії війни в УкраїніВідео

15:53

Україна офіційно впровадила візовий режим з РосієюВідео

15:50

"Прийшов час дати чіткі зобов'язання": у Німеччині розкритикували Шольца через зброю для УкраїниВідео

15:42

Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відтяпати" західну Україну: "нам доведеться реагувати"Відео

15:34

В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"

15:26

Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської "фільтрації" у Маріуполі

15:14

Макрон, Шольц та Драгі не змушували Зеленського йти на переговори з Путіним - НикифоровВідео

15:13

Україна попливе: синоптики попередили про атаку потужних гроз і зливВідео

15:09

"Це величезні гроші!": у Держдумі закликають росіян здавати пляшки

15:02

Що дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили перевагиВідео

14:52

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав себе "господарем" українців

Реклама
14:37

Як не допустити перетворення Байдена на Шольца через страх перед ПутінимПогляд

14:12

Чотири області України окупанти можуть посилено атакувати авіацією – військовий аналітикВідео

14:11

Прикмети на 18 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:08

Україна повинна виконати план дій для початку переговорів про вступ до ЄС: деталі - ЄрмакВідео

13:54

Євробачення-2023 пройде не в Україні

13:40

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВідео

13:19

"Громадяни Чеченської Республіки!": окупанти обстрілювали українців листівками для чеченцівВідео

13:10

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС - BloombergВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВідео

12:59

Маразм міцнішав: у Росії хочуть зробити з Медведєва "президента України"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти