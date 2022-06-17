Вступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - Путін

Москва "ніколи не була проти" вступу України до Євросоюзу - Путін / Колаж Reuters

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін зробив заяву про те, що Москва нібито не проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, такий крок є суверенною справою українського народу, держави та влади. Однак Кремль проти інтеграції України до НАТО через, мовляв, загрозу подібного рішення російській безпеці.

Зокрема, Путін сказав про те, що Євросоюз, на відміну від НАТО, не військово-політичний блок, тому Росія, мовляв, не виступає проти європейської інтеграції України. Київ має суверенне право приймати відповідні рішення.

читайте такожДуже скоро Росії доведеться скреготати зубами і плюватися отрутою"ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО. Тому наша позиція тут послідовна, ми нічого не маємо проти, це суверенне рішення країни - приєднуватися чи ні до економічних об'єднань, а справа економічних об'єднань - приєднувати нові країни чи ні", - каже Путін.

За його словами, це справа українського народу і влади.

"Наскільки це можливо і доцільно для ЄС, нехай визначають країни ЄС. На користь це чи на шкоду Україні, це теж справа українського народу і українського керівництва", - додав глава РФ.

Більше того, Росія, за його словами, мовляв, ніколи не була проти вступу України до ЄС, на відміну від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

"Ми ніколи не були проти цього. Ми виступали проти військового освоєння України, тому що це загрожує російській безпеці. А щодо економічної інтеграції - то заради Бога, це їх вибір", - підкреслив Володимир Путін.

Дивіться відео ТСН - Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

У Кремлі пов'язали крок України в ЄС з військовим посиленням Євросоюзу

Речник Кремля Дмитро Пєсков 17 червня, коментуючи рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу, сказав, що ситуація вимагає "підвищеної уваги" з боку Москви.

Мовляв, стурбованість продиктована тим, що у Європі є дискусії, пов'язані з посиленням обороноздатності Євросоюзу.

"Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж питання вступу до НАТО) хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію у Європі дискусій щодо посилення військової складової Євросоюзу, військової, оборонної та складової в галузі безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, ретельно спостерігаємо", - підкреслив Пєсков.

Главред рекомендує: