Онколог-"морж" врятував дівчинку, яка провалилася під лід у Кропивницькому

Дівчинка потрапила в реанімацію / ДСНС

У Кропивницькому лікар врятував школярку, яка провалилася під лід.

Як йдеться у ТСН.16.45, після уроків п'ятикласниці пішли грати на ставок біля школи і влаштували там фігурне катання. Але в п'яти метрах від берега лід проломився. Одна зі школярок побігла кликати дорослих. На щастя, її крики почув чоловік і за допомогою мотузки витягнув дівчинку.

Те, що відбувається на відео зняли очевидці. Знесилену дитину укутали в теплі речі і забрали в школу неподалік. Потім дівчинка добу провела в реанімації.

"Слава Богу, всі встигли! Тому що зазвичай якщо це довго, то такі безповоротні вже зміни йдуть і в таких випадках ми навіть не можемо нашими заходами повернути серцеву діяльність", - зазначила лікар-анестезіолог Любов Соколова.

Рятівником дівчинки виявився головний лікар місцевого онкологічного центру Костянтин Яринич. За його словами, він давно пірнає в ополонку.

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"Я благав її тільки не зупинятися, тому що бачив, що її сили вже залишають. Вона потроху вже шепотіла, коли я до неї підповз. Ну, а далі її завдання було схопити мотузку", - розповів Костянтин Яринич.

На цьому місці рятувальники провели майстер-клас, навчаючи місцевих жителів, як витягнути провалився під лід людини.

Кажуть, що головне все зробити оперативно, адже на рахунку кожна секунда – за 15 хвилин у холодній воді зупиняється серце.

"Дістати на берег можна не тільки за допомогою дошки. Можна за допомогою драбини також використовуються палиця, мотузка, навіть звичайні санки", - зазначили рятувальники.

Що робити, якщо ви провалилися під лід, а навколо нікого

Головне спиратися на лід не грудною кліткою, а лягати на спину, викочуватися і повзти.

Нагадаємо, напередодні в Херсонській області на тонкому льоду потонули двоє хлопців 8 років. Їх шукали батьки, але було вже пізно.

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