Згоріли 1400 квадратних метри: в одному з районів Києва спалахнула велика пожежа

До приїду рятувальників палав весь горішній поверх будівлі.
У Дарницькому районі Києва вночі 23 листопада спалахнула велика пожежа – вогонь охопив 1400 кв.м площі мансардного поверху офісної будівлі.
Виклик до рятувальників надійшов о 04:41, повідомляє пресслужба Державної служби із надзвичайних ситуацій. За адресою вул. Колекторна, 3 виїхали пожежники із найближчих підрозділів. Загалом до гасіння вогню залучили 14 одиниць техніки, з вогнем боролися 55 рятувальників.
Як видно з відео, опублікованого рятувальниками, всередині приміщення їм доводилося працювати у протигазах і в умовах поганої видимості через сильне задимлення.
Пожежникам вдалося приборкати вогонь – пожежу загасили о 07:35. Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Причину займання поки що не повідомляють.
Як повідомляє Київ Оперативний, гасити пожежу було складно, адже через дерев’яні перекриття будівлі вогонь розповсюджувався дуже швидко.
Нагадаємо, 22 листопада у Києві горіла будівля інституту автоматики. Через займання людей із приміщення довелося евакуювати. Причини пожежі встановлюються.
Раніше сталася велика пожежа у Києво-Печерській лаврі. Там загорілася майстерня з розпису ікон, яка розташована у двоповерховій будівлі площею 800 кв.м. Вогонь перекинувся також на дах. Через пожежу постраждала одна людина, потерпілого передали медикам.