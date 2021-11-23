Згоріли 1400 квадратних метри: в одному з районів Києва спалахнула велика пожежа

У Києві згоріли 1400 кв.м офісної будівлі / Telegram ДСНС України

У Дарницькому районі Києва вночі 23 листопада спалахнула велика пожежа – вогонь охопив 1400 кв.м площі мансардного поверху офісної будівлі.

Виклик до рятувальників надійшов о 04:41, повідомляє пресслужба Державної служби із надзвичайних ситуацій. За адресою вул. Колекторна, 3 виїхали пожежники із найближчих підрозділів. Загалом до гасіння вогню залучили 14 одиниць техніки, з вогнем боролися 55 рятувальників.

Як видно з відео, опублікованого рятувальниками, всередині приміщення їм доводилося працювати у протигазах і в умовах поганої видимості через сильне задимлення.

Пожежникам вдалося приборкати вогонь – пожежу загасили о 07:35. Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Причину займання поки що не повідомляють.

Як повідомляє Київ Оперативний, гасити пожежу було складно, адже через дерев’яні перекриття будівлі вогонь розповсюджувався дуже швидко.

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Зайнявся горішній поверх будівлі / Telegram ДСНС України

Нагадаємо, 22 листопада у Києві горіла будівля інституту автоматики. Через займання людей із приміщення довелося евакуювати. Причини пожежі встановлюються.

Раніше сталася велика пожежа у Києво-Печерській лаврі. Там загорілася майстерня з розпису ікон, яка розташована у двоповерховій будівлі площею 800 кв.м. Вогонь перекинувся також на дах. Через пожежу постраждала одна людина, потерпілого передали медикам.