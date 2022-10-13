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Закінчити війну найближчим часом: Зеленський назвав головні умови

13 жовтня 2022, 17:51

Вже в 2022 році потрібно захистити наше небо від терору РФ, впевнений глава держави.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що необхідно для того, щоб вже найближчим часом закінчити війну, розв'язану Росією.

Він закликав політиків на всіх рівнях захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Таку заяву глава держави зробив, виступаючи по відеозв'язку на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи

"Вже цього року ми повинні захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, то це буде фундаментальний крок, щоб вже найближчим часом закінчити цю війну", - підкреслив Зеленський.

Президент України сказав, що необхідно продовжувати діалог, щоб ще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну.

"Зокрема, життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти і газу. Росія повинна побачити нуль на рахунках, щоб задуматися про користь світу. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

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