Не ракети: Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом три області, зокрема Київську.

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Україна потребує більше Patriot / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, скріншот YouTube

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росії не вдалося би зруйнувати Трипільську ТЕС, якби Україна мала достатньо Patriot, сказав він у коментарі Укрінформ.

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів міністр на питання, чи піднімав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.

За словами Кулеби, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами - "максимальне прискорення постачання ППО".

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Трипільська ТЕС - що про неї відомо Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія. Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

Удари по Україні 11 квітня - вибухи і прильоти

Вранці 11 квітня Росія випустила по Україні майже всю наявну номенклатуру засобів ураження - від балістики і до крилатих ракет та ударних дронів.

Під ударами опинилися Київська, Львівська, Харківська області.

Російськими терористами було повністю зруйновано одну з найбільших теплоелектростанцій в Україні - Трипільську ТЕС, яка забезпечувала Київську, Черкаську та Житомирську області.

Крім того, у Харківській області підтверджено 10 ударів по об'єктах промисловості.

Після атаки 11 квітня президент Володимир Зеленський укотре звернувся до Заходу із закликом передати Україні недостатню кількість ЗРК і ракет до них.

Глава держави зробив дуже важливу ремарку - заявив, що бездіяльність західних країн "готує потенціал для географічно ширших ударів" Росії.

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