"Не просто голосно – вогонь": у Маріуполі після вибухів повідомили про падіння літака

В окупованому РФ Маріуполі чули кілька вибухів, повідомив Петро Андрющенко.

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З'явилася інформація про катастрофу літака РФ біля Маріуполя / Колаж Главред, фото: 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, Генштаб ЗСУ

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області вранці в понеділок, 19 лютого, прогриміли потужні вибухи.

З'явилася інформація про падіння літака окупантів РФ. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Не просто голосно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибальське", - написав він.

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Як уточнив радник мера Маріуполя, в окупованому РФ місті продовжують чути вибухи.

Зазначимо, що раніше російські загарбники повідомляли про роботу ППО. Крім того, вони заявили, що нібито "над морем у районі Маріполя збили повітряну ціль".

Крім того, у російських пабліках повідомляють про те, що над Маріуполем був збитий літак окупантів.

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ уразили літак ПКС РФ. Жителі окупованого села Дякове Антрацитівського району побачили, як російський військовий літак упав на вулицю, де живуть люди, сказав Артем Лисогор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили три російські літаки на східному фронті, повідомив головнокомандувач військ Олександр Сирський. Зокрема, 17 лютого було розтрощено два ворожі Су-34 і один Су-35. Інформацію також підтвердили і в Повітряних силах.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що доля пілотів збитих російських Су поки невідома. Вони намагалися катапультуватися.

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