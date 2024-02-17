Куди поділись пілоти знищених російських літаків: у ЗСУ розкрили деталі

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські пілоти намагалися катапультуватися.

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ЗСУ збили три російських літаки / колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що пілоти російських Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися після того, як літаки були підбиті. Доля пілотів буде відомо пізніше.

"Були уражені літаки. За даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти, теж дізнаємося, навіть з їхніх пабліків. Скоро це буде відомо", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ігнат додав, що російські пілоти намагалися катапультуватися. Поки невідомо, чи вижили окупанти, інформацію встановлюють.

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"Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Можливо, не на всіх. Ну, детальніше відслідковуємо, як там доля ра**истів, які спробували катапультуватися", - додав речник.

Карта падіння літаків РФ / скріншот: t.me/MykolaOleshchuk

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук відреагував на інформацію РФ, що у них втрат немає. Однак, Олещук наголосив, що Су-35С - одномісний літак, Су-34 - двомісні.

За радіоперехопленням відомо, що одного пілота знайшли.

"Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat, помітно точки на карті, шукайте "братьев" у цих районах", - повідомив Олещук.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що 17 лютого ЗСУ знищили російські літаки. Під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили знищили одразу три російські літаки.

29 січня, в Луганській області, українські військові збили російський літак Су-34. Відомо, що за весь період повномасштабного вторгнення, Росія втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

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