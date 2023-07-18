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"Не відпускаю": адвоката замкнули в ТЦК, коли він прийшов у справі клієнта

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2023, 21:04 оновлено 18 липня, 21:47
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Адвоката відвели в кабінет і замкнули за ним двері. Начальник ТЦК виписав йому повістку.
порядок, мобілізація
У Чернігові адвоката утримували в ТЦК і виписали йому повістку / Колаж: Главред, фото: "четверта студія", УНІАН

У Чернігові адвокат прийшов до ТЦК у справі про правовий захист свого клієнта, але в підсумку захист знадобився йому. Співробітники ТЦК раптово вирішили без причини і пояснення затримати чоловіка. Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Адвокат хотів подати документи, але його насильно завели до керівника ТЦК і закрили за ним двері. Йому заборонили залишати приміщення, навіть не пояснивши причини.

"Я вас нікуди не відпускаю", – зазначив керівник ТЦК.

відео дня

Після цього він вручну почав виписувати адвокату повістку.

Національна асоціація адвокатів заява про порушення статей Конституції України, в якій гарантується, що "ніхто не може бути змушений робити те, що не передбачено законодавством, кожен має право на повагу його гідності, а також на свободу та особисту недоторканність".

Повідомляється, що відповідні листи вже були направлені в офіс генпрокурора, ДБР і Міністру оборони України. У ДБР вже почало розслідування.

Раніше в Хмельницькій області співробітники ТЦК увірвалися в приватний будинок і погрожували чоловікові, що зламають йому ногу. Власник будинку багато разів попросив їх вийти, але співробітники ТЦК були в люті через те, що він знімає все на відео.

Після цього адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можуть співробітники ТЦК заходити в житло. Він акцентував на тому, що входити в будинок без дозволу власника можна лише в разі, якщо є дозвіл суду.

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