Чи можуть співробітники ТЦК заходити в житло: адвокат здивував правдивою відповіддю

Співробітники ТЦК і СП можуть зайти в житло людини лише в одному випадку.

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Співробітники військкомату не мають права заходити в житло людей / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ , УП

В Україні триває мобілізація і співробітники ТЦК роздають повістки. У мережі з'явилося скандальне відео, на якому видно, що військові зайшли прямо всередину будинку місцевого жителя в Хмельницькій області. Адвокат Ростислав Кравець розповів ТСН.ua про те, чи можуть насправді так чинити співробітники ТЦК.

Виявляється, вони не можуть просто так зайти в будинок без дозволу власника.

"Закон про це говорить, що заходити в будинок представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити в приміщення вони повинні тільки за рішенням суду. Їх дії можна розцінювати як незаконне проникнення в житло", - сказав Кравець.

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Зайти в будинок вони можуть без дозволу суду лише в тому випадку, якщо отримали виклик про загрозу життю.

"Але це стосується правоохоронців, а не представників військкомату. Тобто має місце перевищення влади і службових повноважень. Власник житла може звернутися до правоохоронних органів із заявою", — уточнив Кравець.

Скандал на Хмельниччині

Нагадаємо, співробітник ТЦК увірвалися в будинок чоловіка, погрожував зламати ногу, і забороняв знімати все на телефон, стверджуючи, що в період воєнного стану у людини нібито "обмежуються права".

"На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову теж, сперечаємося? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов в будинок", – говорив співробітник ТЦК.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП вирішили почати службову перевірку за цим фактом. Вони планують прийняти "справедливе рішення".

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