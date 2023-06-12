Побиття чоловіка співробітниками ТЦК: потерпілий різко взяв провину на себе

Чоловік заявив, що у нього немає претензій до співробітників у військовій формі, які вдарили його.

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У Черкаській області військові вдарили чоловіка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Черкаській області в місті Монастирище співробітники ТЦК з автоматами побили чоловіка і протягнули його по асфальту. Однак справа знайшла несподіваний поворот і потерпілий сам взяв провину на себе. Відео вже розлетілося в Мережі.

Чоловік заявив, що поводився негарно. Він також відмовився заявляти на військових в поліцію і додав, що у нього немає до них претензій.

Виявилося, що чоловік був під дією алкоголю. Він чіплявся до відвідувачів закладу і військові хотіли його заспокоїти.

Дивіться відео із заявою постраждалого чоловіка:

У Черкаській області військові вдарили чоловіка / фото: скріншот

Однак поки незрозуміло, чи будуть військові відповідати за те, що так вдарили людину.

Нагадаємо, спочатку в Мережі з'явилося відео, на якому було видно, що один з військових тримав чоловіка за шию, а інший вдарив по голові. Після цього удару чоловік знепритомнів, а військові почали тягнути його по асфальту.

Дивіться відео з побиттям чоловіка військовими:

Побиття строковика у військовій частині під Житомиром

Нагадаємо, 11 березня у мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б’є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

У 190-му навчальному центрі відреагували на інцидент. Там зазначили, що вже розпочалося службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

"Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування", – зазначили у центрі.

У той же час Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття, про що в ДБР повідомили 13 березня.

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