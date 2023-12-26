Росіяни вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні: є загиблі

Унаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції. Ще двоє поліцейських потрапили до лікарні з осколковими пораненнями.

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РФ вдарила по евакуаційному потягу в Херсоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог вдарив прямо по залізничному вокзалу, де в цей момент люди готувалися для виїзду евакуаційним поїздом. Це підтвердила Укрзалізниця.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено вокзал та потяг. Декілька працівників поліції були поранені, пасажири евакуювались в укриття.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Дивіться відео з місця "прильоту" по вокзалу в Харкові:

РФ вдарила по евакуаційному потягу в Херсоні / фото: скріншот

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що на момент масованого обстрілу на відправлення евакуаційного поїзда чекали 140 людей. В цей час поліцейські розпочали термінову евакуацію людей. Двоє цивільних отримали осколкові поранення. Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області. Ще двоє поліцейських госпіталізували з осколковими пораненнями.

"На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями "Порушення законів та звичаїв війни" та "Умисне вбивство". Також повідомляється про те, що окупанти вдарили по іншим об'єктам інфраструктури, пошкоджені й житлові будинки.

Нагадаємо, 23 грудня росіяни масовано вдарили по Херсону. Через ворожу атаку стався порив на газових мережах і спалахнула серйозна пожежа. Також під ударом окупантів опинилася лікарня.

Після обстрілу мешканка Херсона розповіла, що в неї тепер нічого немає. Російські окупанти знищили її квартиру. Але найголовніше те, що вони відібрали в молодої дівчини батька, який сам ростив свою доньку.

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