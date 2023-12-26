Діти більше не побачать тата: у Херсоні під час евакуації людей загинув молодий лейтенант

Російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні та поцілили в евакуаційний поїзд, на відправлення якого очікували близько 140 людей. Внаслідок ворожого обстрілу загинув молодий лейтенант поліції. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.
Загиблим виявився 29-річний Ігор Місюня. Він був смертельно поранений у момент, коли рятував цивільних та здійснював евакуацію.
Чоловік розпочав свою службу в поліції у 2017 році в місті Долинська Кіровоградської області. У чоловіка залишилися дружина та двоє маленьких дітей. Його діткам виповнилося всього один та п'ять років.
"Співчуття рідним та близьким. Вічна памʼять", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Херсона
Увечері 26 грудня російські окупанти вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні. Унаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції. Ще двоє поліцейських потрапили до лікарні з осколковими пораненнями. Також було поранено двох цивільних людей.
На момент обстрілу на відправлення евакуаційного поїзда чекали близько 140 осіб. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями "Порушення законів і звичаїв війни" та "Умисне вбивство".
Нагадаємо, 23 грудня росіяни масовано вдарили по Херсону. Через ворожу атаку стався порив на газових мережах і спалахнула серйозна пожежа. Також під ударом окупантів опинилася лікарня.
Після обстрілу мешканка Херсона розповіла, що в неї тепер нічого немає. Російські окупанти знищили її квартиру. Але найголовніше те, що вони відібрали в молодої дівчини батька, який сам ростив свою доньку.
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