"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік

Наступного року росіяни намагатимуться втримати окуповані території і просунутися вперед. Крім цього, Путін сподіватиметься на прихід Трампа до влади у США.

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Журналіст спрогнозував плани РФ на 2024-й рік/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ, скрін

Весь 2024-й рік буде для Кремля періодом утримання тих територій України, які вони вже окупували, і спроб загарбати ще більше. Також російський диктатор Володимир Путін буде сподіватися на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, адже Трамп для Путіна – це просто порятунок.

Країна-агресорка Росія не збирається зупинятися, вони планують воювати проти України і далі. Таку думку висловив журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

"Моя аналітика, яка базується на інформації з новинної стрічки та інших відомостях, показує, що Кремль і надалі утримуватиме владу. От нещодавно відбулася колегія Міноборони, де був присутній Путін. Риторика і настрій цих пик показали, що вони зібралися воювати до кінця. Їхнє головне завдання – завоювати, забрати і підпорядкувати собі Україну, а після цього готуватися до сутички з НАТО. Вони не збираються зупинятися і підуть далі. Це ж братва", – зазначив Сотник.

За його словами, весь 2024 рік російські окупанти намагатимуться утримати ті території, які вже загарбали, і спробують захопити ще більше територій.

"Як каже Путін: потихеньку, кишки на кулак намотуємо далі. З'ясувалося, що це дієва стратегія, до якої Захід виявився не готовий – усі розгубилися. Росія взяла курс на стратегію війни надовго, на вимотування. Причому це "намотування кишок" не тільки українців, а й гаманців і терпіння тих же європейців з американцями", – каже журналіст.

Сотник зазначає, що для російського диктатора Володимира Путіна і його оточення важливо наступного року втримати економіку країни-агресорки Росії, яка вже сиплеться, але поки що тримається. А от "м’яса", яке можна кидати на війну проти України, в РФ ще достатньо, каже журналіст.

Також Сотник пояснив, чому, на його думку, Росії вдалося так довго протриматися навіть в умовах дії санкцій. Він наголосив, що в РФ працюють схеми, які допомагають країні-агресорці оминути санкції.

"Чому так довго вдається протриматися? Тому що працюють схеми. Санкції і рестрикції не мають потрібного ефекту, оскільки досвід схематозників і шахраїв дозволяє їм за допомогою хитрозроблених схем ухилятися від хворобливих ударів. І тут Путіну вдалося отримати дуже хорошу фору у вигляді посилення співпраці з пострадянськими схематозниками – з Казахстаном та іншими країнами. Подібні заходи дозволяють утримувати ситуацію", – сказав журналіст.

При цьому журналіст зазначає, що Путін сподівається на перемогу Трампа на виборах у США наступного року.

"2024 року вони намагатимуться триматися і надалі, паралельно утримуючи те, що завоювали, і намагатися своєю болотною рідиною розтікатися по Україні і чекати на Трампа. А Трамп для Путіна – це просто порятунок", – зазначив Сотник.

Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку – обговорили план війни на 2024 рік. Зеленський зазначив, що окрема увага приділена до виробництва всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

Також раніше журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти України. Сотник вважає, що війна йтиме стільки, скільки протримається Російська Федерація з Путіним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто не підлягає призову до ЗСУ згідно з новим законопроектом про мобілізацію. Низка категорій українців не підлягатиме мобілізації.

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