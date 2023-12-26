УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік

Альона Вороніна
26 грудня 2023, 14:58
Наступного року росіяни намагатимуться втримати окуповані території і просунутися вперед. Крім цього, Путін сподіватиметься на прихід Трампа до влади у США.
Александр Сотник, российские военные, Владимир Путин
Журналіст спрогнозував плани РФ на 2024-й рік/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ, скрін

Весь 2024-й рік буде для Кремля періодом утримання тих територій України, які вони вже окупували, і спроб загарбати ще більше. Також російський диктатор Володимир Путін буде сподіватися на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, адже Трамп для Путіна – це просто порятунок.

Країна-агресорка Росія не збирається зупинятися, вони планують воювати проти України і далі. Таку думку висловив журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

"Моя аналітика, яка базується на інформації з новинної стрічки та інших відомостях, показує, що Кремль і надалі утримуватиме владу. От нещодавно відбулася колегія Міноборони, де був присутній Путін. Риторика і настрій цих пик показали, що вони зібралися воювати до кінця. Їхнє головне завдання – завоювати, забрати і підпорядкувати собі Україну, а після цього готуватися до сутички з НАТО. Вони не збираються зупинятися і підуть далі. Це ж братва", – зазначив Сотник.

За його словами, весь 2024 рік російські окупанти намагатимуться утримати ті території, які вже загарбали, і спробують захопити ще більше територій.

"Як каже Путін: потихеньку, кишки на кулак намотуємо далі. З'ясувалося, що це дієва стратегія, до якої Захід виявився не готовий – усі розгубилися. Росія взяла курс на стратегію війни надовго, на вимотування. Причому це "намотування кишок" не тільки українців, а й гаманців і терпіння тих же європейців з американцями", – каже журналіст.

Сотник зазначає, що для російського диктатора Володимира Путіна і його оточення важливо наступного року втримати економіку країни-агресорки Росії, яка вже сиплеться, але поки що тримається. А от "м’яса", яке можна кидати на війну проти України, в РФ ще достатньо, каже журналіст.

Також Сотник пояснив, чому, на його думку, Росії вдалося так довго протриматися навіть в умовах дії санкцій. Він наголосив, що в РФ працюють схеми, які допомагають країні-агресорці оминути санкції.

"Чому так довго вдається протриматися? Тому що працюють схеми. Санкції і рестрикції не мають потрібного ефекту, оскільки досвід схематозників і шахраїв дозволяє їм за допомогою хитрозроблених схем ухилятися від хворобливих ударів. І тут Путіну вдалося отримати дуже хорошу фору у вигляді посилення співпраці з пострадянськими схематозниками – з Казахстаном та іншими країнами. Подібні заходи дозволяють утримувати ситуацію", – сказав журналіст.

При цьому журналіст зазначає, що Путін сподівається на перемогу Трампа на виборах у США наступного року.

"2024 року вони намагатимуться триматися і надалі, паралельно утримуючи те, що завоювали, і намагатися своєю болотною рідиною розтікатися по Україні і чекати на Трампа. А Трамп для Путіна – це просто порятунок", – зазначив Сотник.

Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку – обговорили план війни на 2024 рік. Зеленський зазначив, що окрема увага приділена до виробництва всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

Також раніше журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти України. Сотник вважає, що війна йтиме стільки, скільки протримається Російська Федерація з Путіним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто не підлягає призову до ЗСУ згідно з новим законопроектом про мобілізацію. Низка категорій українців не підлягатиме мобілізації.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олександр Сотник
Реклама

Головне за день

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

15:22 Україна
"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік

"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рік

14:58 Україна
Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

13:43 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Навіщо розрізати губки навпіл: хитрість, про яку мовчать господині 54976

Навіщо розрізати губки навпіл: хитрість, про яку мовчать господині

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти овечку за 8 секунд 12048

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти овечку за 8 секунд

Росія хоче взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА 4062

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

Вибух у Києві видно було : у росіян - істерика через удар по Новочеркаську 4045

"Вибух у Києві видно було": у росіян - істерика через удар по "Новочеркаську"

Останні новини

15:50

Пити солодкий чай небезпечно: лікар розповів, скільки цукру можна вживати в день

15:46

Як правильно – "онлайн" чи "он-лайн": мовознавець пояснив поширену помилкуВідео

15:40

Кремль готується до нової війни: експерт назвав останній рік правління Путіна

15:38

Тоня Матвієнко зізналася, чому старша донька пішла від неї жити до батька

15:38

Мінкульт вніс співака-путініста Шамана в "чорний список"

У Криму лунали потужні вибухи: знищено російський десантний корабель НовочеркаськУ Криму лунали потужні вибухи: знищено російський десантний корабель Новочеркаськ
15:33

Після "голої" вечірки глядачі здають квитки на концерти скандальної Лоліти

15:22

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

15:04

"Буде соковита та хрустка": чи потрібно м'яти капусту для квашення

14:58

"Спробують захопити ще більшу територію": журналіст розкрив плани РФ на 2024-й рікВідео

Реклама
14:53

"Сифілітики і наркомани": божевільна Циганова з чоловіком видали маячню про "голу" вечірку

14:46

"Для всіх, хто писав мені розчесатися": Дантес приголомшив зміною іміджу

14:45

Кіркоров підібгав хвіст і виправдав участь у "голій" вечірці патріотизмом і любов'ю до РФВідео

14:40

Не робіть цього: популярна в Інтернеті вправа шкодить здоров'ю

14:34

Як не угробити сантехніку: майстер назвав забійний спосіб прочищення каналізації

14:23

Невимовний захват: навіщо люди обрізають кулінарний пензлик

14:15

"90% даних - секретні": Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти УкраїниВідео

14:10

Дан Балан підтримав українців на своєму концерті в Молдові

13:52

Здивуйте близьких і себе: їстівна свічка з масла на святковий стіл

13:43

Чи буде в Україні сніг на Новий рік: де будуть мороз і снігопади, а де +11 градусів

13:29

На рептилію схожий: Сергій Звєрєв налякав своїм моторошним зовнішнім виглядом

Реклама
13:16

"Шкодую, що сама не народила": Могилевська зробила зізнання про материнство

13:08

Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку: обговорили план війни на 2024 рік

12:59

Як дізнатися пароль від Wi-Fi: хитрий фокус знає не кожен хакер

12:49

Цікава головоломка для найуважніших: потрібно знайти зелену рибу за 11 секунд

12:32

Росія заявила про знищення двох українських Су-24 в Криму: у Повітряних силах відреагували

12:28

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть єнота за 9 секунд: складна оптична ілюзія

12:12

Потрібно тільки 2 чашки води: як відрізнити натуральний чай від підфарбованого

12:06

В Києві з'являться блокпости та будуть перевіряти документи: в КМВА назвали причину

12:00

Переможець "Танців з зірками" Євген Кот вперше стане батькомВідео

12:00

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникЕксклюзив

11:58

Пенсійний фонд збільшив виплати в грудні: хто отримав більше

11:53

У російському "Слові пацана" знявся справжній вбивця, якого шукали 12 років

11:48

На борту були "Шахеди": нові подробиці удару по ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

11:31

Як замаринувати цибулю в домашніх умовах: копійчана добавка є на кожній кухні

11:23

Знищено десятки одиниць техніки: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

11:21

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Коням - економити, Кози - отримувати бажане

11:21

Новий законопроект про мобілізацію: хто не підлягає призову до ЗСУ

10:45

Керченський міст перекритий: росіяни в паніці після знищення десантного корабля

10:31

Удар по кораблю "Новочеркаськ" : у Повітряних силах заявили про сплановану операцію

10:28

Закон про мобілізацію: що потрібно знатиПогляд

Реклама
10:28

Законопроект готовий: в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністюФото

10:20

Масштабний скандал в українському шоу бізнесі: організатор вкрав кошти у багатьох артистів

10:07

Гороскоп на завтра 27 грудня 2023: Телець - вибачте коханого, Терези - готуйтеся до океану любові

09:53

Три країни в Європі готові заплатити українцям за повернення додому: хто отримає 5300 євро

09:42

"Загибель 108 українських військових під Авдіївкою": у ЗСУ спростували інформацію

09:08

Є на будь-якій моделі: прихована функція мікрохвильовки, якою користуються одиниці

09:03

"Корабель пошкоджено": у Шойгу підтвердили удар ЗСУ по ВДК "Новочеркаськ"

08:47

Окупанти вночі атакували Україну дронами: у Генштабі розкрили наслідки

08:30

Церковне свято 27 грудня: чому не варто виходити в цей день на вулицю

08:30

Гороскоп на 2024 рік: на Україну чекає шанс закінчити війну і чудова звістка з РосіїЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти