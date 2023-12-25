Україні загрожує дефіцит солдатів, але не через демобілізацію - полковник СБУ

Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз, наголосив Костенко.

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Мобілізація буде основним механізмом набору військових, зазначив Костенко / Колаж Главреда, фото: УНІАН

В Україні може з'явитися проблема з дефіцитом військовослужбовців, якщо нинішня система мобілізації не зміниться. Це не пов'язано з процедурою демобілізації, розповів в інтерв'ю Укрінформ полковник СБУ, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Костенко наголосив, що мобілізація має бути справедливою - "усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби".

З-поміж іншого, Костенко не виключив повістки з викликом на службу через рік, щоб людина змогла підготуватися.

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"Зараз служать стільки-то громадян, а через три роки на їхні місця приходять інші. Поступово всіх треба буде міняти. Якщо ми так зробимо, кожна людина знатиме графік своєї служби. Як варіант, можна навіть повістки надсилати із зазначеною датою призову, наприклад, через рік. Тоді людина чітко розумітиме, коли вступить на військову службу, готуватиметься до цього", - зазначив депутат.

За словами Костенка, 400-500 тисяч осіб, яких Генштаб пропонує мобілізувати, потрібні для того, щоб поповнити санітарні втрати ЗСУ протягом року.

Окремо Костенко додав, що не вважає, що впроваджений Міноборони рекрутинг зможе дати "відносно ефективну кількість військових", тому мобілізація буде "все одно основним механізмом".

Мобілізація в Україні

У "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Раніше про це говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

Водночас парламентарі натякнули на підготовку законопроекту, який би дозволяв мобілізувати громадян України призовного віку, які втекли або перебувають за кордоном.

Крім того, у командуванні Сухопутних сил повідомили про розширення категорій громадян для мобілізації:

громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;

громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

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