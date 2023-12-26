'90% даних - секретні': Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти України

Сотник вважає, що війна йтиме стільки, скільки протримається Російська Федерація з Путіним.

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Сотник розповів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот

В інтерв'ю Главреду журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник розповів, чи можна зараз зробити прогноз про те, коли все-таки завершиться війна Росії проти України.

"Я вже не хочу прогнозувати. Прогнози - справа невдячна, життя набагато складніше і багатогранніше за будь-який матеріал для аналізу. До того ж точиться війна, а ми не володіємо всіма даними. Адже 90% всіх даних - секретні", - зазначив експерт.

Сотник вважає, що війна йтиме стільки, скільки протримається Російська Федерація з Путіним.

"Якщо вони зможуть втриматися 2-3 роки, війна на такий термін. Протримаються 3-5 років - стільки ж буде і війна. І навіть якщо 8 років. Війна триватиме, доки Путін живий як ватажок банди, і поки вся ця територія є бандою. Вони заточені на війну, на протистояння з цивілізованим світом, який, на їхню думку, їх обдурив. А Україні, виходячи з їхньої логіки, треба взагалі помститися. Тому що, а чо вони взагалі, українці, чо вони?", - зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:

Нагадаємо, що Лукашенко пророкує "крах" у питанні війни Росії та України у 2024 році. Білоруський диктатор висловив сподівання, що Київ і Москва сядуть за стіл переговорів у 2024 році.

У НАТО спрогнозували результат війни в Україні. Провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України"

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