"Не можу їсти в одягненій масці": українець влаштував перекус на вокзалі і мало не нарвався на штраф

Чоловік, який представився юристом, сказав, що закон не забороняє йому їсти їжу без маски в громадських місцях під час карантину.
У Чернігові на вокзалі до чоловіка, який їв, підійшов патрульний з вимогою надіти маску згідно з правилами карантину в Україні. У відповідь він заявив, що не повинен надягати захисну маску під час прийому їжі, а поліцейський не уповноважений для таких вимог. У підсумку поліцейський зробив попередження і пішов.
Відеозапис інциденту опубліковано на YouTube. Ситуація почалася з того, як до українця на вокзалі, який їв бутерброд, підійшов поліцейський і попросив його надягнути маску, тому що пасажир знаходиться в громадському місці і заявив про вимогу пред'явити документи. За словами копа, чоловік причетний до адміністративного порушення, а вимоги карантину встановлені Кабміном.читайте такожБез маски світить великий штраф: в Україні почалися масові карантинні рейди
Пасажир у відповідь сказав, що патрульний не уповноважений для таких вимог, і не може надягнути маску, тому що приймає їжу.
"Я не можу їсти в надягнутій масці. Який закон це забороняє?"- поставив він питання співробітнику поліції, сказав, що є юристом та попросив показати документацію з карантину
Патрульний не зміг пояснити, які конкретно правила карантину порушив пасажир, який на той час їв, зробив пасажиру попередження і пішов.
Нагадаємо, у Києві поліцейські силою вивели з маршрутки жінку, яка після прохання показати COVID-сертифікат і надягнути маску заявила про порушення своїх прав.
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