Маска найкраще захищає від поширення COVID-19 - нове дослідження вчених

Носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом на 53% - вчені / pixabay

Носіння захисних масок - найефективніший спосіб захистити свій організм в ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Такі засоби захисту знижують ризик зараження на 53%. Часте миття рук захищає більш ніж на 50%. А ось соціальна дистанція допомагає вберегтися від коронавірусу тільки на 25%.

Про це йдеться в дослідженні міжнародної групи вчених з Австралії, Китаю та Великобританії. Результати їх роботи опубліковані науковим журналом British Medical Journal (The BMJ).читайте такожВчені назвали ідеальну тканину для захисної маски від коронавірусу

У науковому дослідженні взяли участь понад 400 тисяч людей. Серед них у понад 2,5 тисячі людей було встановлено діагноз коронавірусна інфекція. З'ясувалося, що носіння захисної маски знижує ризик заразитися коронавірусом на 53%. Миття рук - більш ніж на 50% (кількість досліджень щодо цього пункту виявилося незначним і вчені прийшли до висновку, що роботу треба продовжити). Дотримання соціальної дистанції дозволяє захиститися від вірусу тільки на 25%.

"Низка захисних і соціальних заходів, у тому числі миття рук, носіння масок і дотримання дистанції, пов'язані зі зниженням захворюваності на коронавірус", - додали вчені.

Вони підкреслили, що більшість вакцин проти COVID-19 не можуть на 100% захистити людину від коронавірусу, тому поряд з вакцинацією потрібно дотримуватися і профілактичних заходів.

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Нагадаємо, японські вчені з Інституту медицини при Токійському університеті провели експеримент, який продемонстрував, що носіння медичних масок на 80% знижує ризик заразитися коронавірусною інфекцією.

Український лікар-вірусолог Вадим Арістов розповів про те, що кращим видом маски для захисту від коронавірусу є респіратор. За його словами, респіратори в 8-12 разів ефективніше звичайних масок.

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