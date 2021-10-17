Величезні черги та без масок: у Києві в розпал пандемії влаштували масовий захід

У Києві влаштували масовий захід / скріншот

Попри складну епідемічну ситуацію у столиці України на вихідних провели масовий захід. Важливо, що протиковідних заходів люди не дотримувались. Утворились величезні черги, а масок ніхто не одягав.

Так, у Києві, у 19 павільйоні ВДНГ провели "Кураж Базар". Це благодійна "барахолка". Захід традиційно користується великою популярністю серед киян. Проте правила карантину порушували майже всі, повідомляє "Обозреватель".

На ролику, опублікованому на сторінці заходу в інстаграмі помітно, що на "Кураж" приходили і молодь, і дорослі люди, і сім'ї з дітьми. Всі вони веселилися, забувши про соціальну дистанцію – купували сувеніри, їжу та розважалися під музику. Крім того, за словами журналістів, на вході у людей не перевіряли ні наявність тестів на COVID-19, ні сертифікати про вакцинацію.

Між тим глава МОЗ Віктор Ляшко запевняє, що за дотриманням карантину в Україні стежитимуть 900 мобільних бригад. Вони контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму шляхом рейдів. Вакциновані українці не звільняються від обов'язку носити маску, тому вони теж можуть отримати штраф під час нових рейдів.

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