Киянка відчайдушно намагалася вберегти песика від коронавірусу і змусила його носити захисну маску

Жінка намагалася вберегти вихованця від коронавірусу / скріншот

В одному з супермаркетів Києва клієнти помітили дивину. Жінка, прийшла до магазину і, ймовірно, вирішила вберегти свого собаку від коронавірусної інфекції та наділа на нього маску.

Причому, йоркширський тер'єр прийшов не на своїх чотирьох, а "приїхав" у дитячому візочку.

Відео цього курйозу з'явилося в Телеграм-каналі Kievmap.

У цей момент у самої жінки маска була надіта неправильно - на підборідді.

Ймовірно жінка вивчила дослідження італійських вчених, які довели, що люди можуть інфікувати домашніх тварин коронавірусом. А ось про зараження вихованцями людей - поки немає офіційних даних.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про гучну ситуацію з киснем для хворих коронавірусом. Влада запевнила, що кисню цілком достатньо.

Також в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.