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Не Куп'янськ: ворог на Харківщині обрав нову ціль для наступу

Анна Косик
6 січня 2025, 12:19
787
Важливішим за Куп'янськ є населений пункт із ключовим залізничним сполученням.
ВСУ, Купянское направление
Куп'янський напрямок залишається пріоритетним для армії РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Тимочко:

  • Захоплення Куп'янська-Вузлового для ворога є більш важливим
  • В армії РФ відчувається нестача особового складу
  • Росіяни у пошуках слабкого місця в обороні

Наступ армії країни-агресорки Росії у Харківській області триває і ворог залишає Лимано-Куп'янський напрямок серед пріоритетних. Противник продовжує тиснути на місто Куп'янськ, хоча важливішим для ворога буде захоплення іншого населеного пункту.

Про це 24 каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його совами, селище Куп'янськ-Вузловий окупаційним військам значно важливіше захопити, адже там є залізнична станція з необхідною інфраструктурою для обслуговування потягів.

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Якщо б окупанти захопили Куп'янськ-Вузловий, їм би вдалося водночас покращити свою логістику та погіршити українську. Однак наразі перспективи ворога тьмяні.

Не Куп'янськ: ворог на Харківщині обрав нову ціль для наступу
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Справа в тому, що в армії РФ відчувається дефіцит особового складу, тому одночасно концентрувати потужні ударні кулаки в Донецькій, Харківській та Курській областях окупантам не вдається.

Попри це командування РФ не втрачає надій на прорив на Харківщині, щоб продовжити наступ на Донеччину через Краматорськ та Слов'янськ у бік Часового Яру.

"Росіяни сподіваються знайти слабке місце в нашій обороні, тому що для них дуже важливо зайняти Донецьку область, щоб Володимир Путін у недалекому майбутньому міг вийти на переговори з позиції сили", - пояснив військовий.

Наступ армії РФ у Харківській області - останні новини

Напередодні в ДПСУ повідомляли, що війська країни-агресора РФ продовжують спроби штурмових дій у районі Вовчанська Харківської області, але підрозділи Сил оборони України не дають ворогу просуватися.

Раніше також Главред писав, що через загрозу зі сторони ворога триває будівництво фортифікаційних споруд і зміцнення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія в Харківській області.

Нагадаємо, українські військові попереджали, що на Харківському напрямку штурмові дії російських військ тривають безперервно. Окупанти намагаються прорватися до річки Оскіл.

Інші новини:

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ Купянск Харківська область російські війська Фронт
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