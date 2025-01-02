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Ризик зміни лінії фронту: 2 міста на Харківщині готують до "кругової оборони"

Олексій Тесля
2 січня 2025, 01:08
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Роботи виконуються відповідно до плану і під контролем військових, розповів Олег Синєгубов.
Полковник ЗСУ розповів, чому провалився контрнаступ
/ колаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Важливо:

  • Готується кругова оборона міста Балаклія та міста Ізюм
  • Зведення фортифікаційних споруд є плановим

Триває будівництво фортифікаційних споруд і зміцнення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія в Харківській області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ці роботи виконуються відповідно до плану і під контролем військових, підкреслив він в ефірі національного телемарафону.

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За словами глави ОВА, заходи зі зміцнення оборони проводять для врахування можливої зміни лінії фронту і пріоритетів ворога на окремих напрямках.

Він пояснив, що зведення фортифікаційних споруд, зокрема в Ізюмі та Балаклії, є частиною планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.

Співрозмовник уточнив, що це планові заходи, які ухвалюються для того, щоб враховувати лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога.

"Тому, звісно, на черзі це - побудова фортифікаційних споруд, це - кругова оборона міста Балаклія та міста Ізюм. Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", - додав Синєгубов.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ намагаються форсувати Оскол на Харківщині. Противник використовує надувні човни. Усі спроби ворога марні.

Як повідомляв Главред, росіяни хочуть захопити Куп'янськ і оточити ЗСУ. ЗСУ відбивають спроби російських окупантів просунутися на Харківському напрямку.

Росія створює потужний плацдарм на західному березі Оскола, зазначав раніше військовий журналіст Богдан Мірошников. Ворог окупував половину населеного пункту Дворічна.

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Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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Харківська область Олег Синегубов
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