Ризик зміни лінії фронту: 2 міста на Харківщині готують до "кругової оборони"

Роботи виконуються відповідно до плану і під контролем військових, розповів Олег Синєгубов.

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Готується кругова оборона міста Балаклія та міста Ізюм

Зведення фортифікаційних споруд є плановим

Триває будівництво фортифікаційних споруд і зміцнення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія в Харківській області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ці роботи виконуються відповідно до плану і під контролем військових, підкреслив він в ефірі національного телемарафону.

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За словами глави ОВА, заходи зі зміцнення оборони проводять для врахування можливої зміни лінії фронту і пріоритетів ворога на окремих напрямках.

Він пояснив, що зведення фортифікаційних споруд, зокрема в Ізюмі та Балаклії, є частиною планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.

Співрозмовник уточнив, що це планові заходи, які ухвалюються для того, щоб враховувати лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога.

"Тому, звісно, на черзі це - побудова фортифікаційних споруд, це - кругова оборона міста Балаклія та міста Ізюм. Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", - додав Синєгубов.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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