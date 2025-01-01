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"Перерв на свята не маємо": Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл

Руслана Заклінська
1 січня 2025, 21:34
108
Іноді окупанти підходять впритул до позицій ЗСУ, після чого доводиться проводити зачистку, розповів майор ЗСУ.
'Перерв на свята не маємо': Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл
Окупанти рвуться до Осколу / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 144 окрема піхотна бригада

Головні тези Жоріна:

  • Росіяни щоденно проводять штурмові дії на Харківському напрямку
  • Основна мета окупантів – прорватися до річки Оскіл та форсувати її
  • Несприятливі погодні умови ускладнюють розвідку та використання дронів ЗСУ

На Харківському напрямку штурмові дії російських військ тривають безперервно. Окупанти намагаються прорватися до річки Оскіл. Про це повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно, перерв "на свята" не маємо", - розповів військовий.

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За його словами, російська армія намагається прорватися до річки Оскіл з різних напрямків: зі сторони Макіївки (південніше) та в районі Загризового (північніше). Ворог активно діє поблизу Дворічного, де постійно намагається форсувати річку.

"Вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової", - зазначив Жорін.

Майор зауважив, що найбільшу складність для ЗСУ зараз створюють несприятливі погодні умови. Вони значно ускладнюють розвідку ворожих підходів і застосування дронів для вогневого ураження. Окупанти, розуміючи це, використовують погоду як перевагу, просуваючись ближче до українських позицій.

"Іноді (росіяни - Главред) просто впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції", - додав Жорін.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються форсувати річку Оскіл у Харківській області на надувних човнах. Усі спроби марні завдяки активній роботі аеророзвідки та пілотів дронів ЗСУ, які знищують човни та окупантів, повідомив офіцер 116-ї бригади Андрій Рубцов.

Також, за словами речника бригади "Гарт" Олександра Даниленка, поблизу Вовчанська ворог обстрілює позиції і скидає авіабомби. Мета агресора – захоплення Вовчанська для створення буферної зони і наступу на Куп'янськ, щоб оточити українські сили на Лиманському напрямку.

Крім цього, війська РФ намагаються захопити висоти за Іванівкою поблизу Тернів на Лиманському напрямку. Як повідомляє Deep State, окупанти активізували атаки, створили плацдарм і посилюють тиск піхотою, щоб витіснити українські підрозділи.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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війна в Україні Харківська область російські війська війна Росії та України Максим Жорін
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