"Трохи дрібніше, аніж міст": які об'єкти в Криму можуть знищити ракети HIMARS

Експерт розповів про атаку ЗСУ на Кримський міст / Reuters, wikimedia commons

ЗСУ можуть запросто знищити аеродроми та залізницю в окупованому Криму за допомогою наявних потужних американських ракет HIMARS, повідомив Defense Express експерт Іван Киричевський.

"Якщо говорити про ситуацію на даний момент, поки у нас немає ракет ATACMS, доведеться розмінюватися на цілі дещо дрібніші, аніж Кримський міст. Ну, наприклад, радіолокаційні станції противника, зенітно-ракетні комплекси, аеродроми, об'єкти транспортної інфраструктури", - сказав Кричевський.

За словами експерта, непогана ідея спочатку "продірявити росіянам залізницю в тимчасово окупованому Криму, а вже потім знищувати сам міст, щоб вони не могли возити свої ешелони з технікою".

"А ось коли там вже відбудуться певні рухи.. і в наші руки потраплять системи ATACMS, які стріляють на 300 км. Очевидно, що в номенклатуру цих цілей, по яким можуть стріляти HIMARS, входитиме й Кримський міст", - додав експерт.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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